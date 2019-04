"Cuando uno sale de su casa a la mañana, se topa con las veredas, el arbolado, las calles pavimentadas, el colectivo, la luminaria en otoño e invierno, el tránsito vehicular y los semáforos. Si cada una de estas cosas está en condiciones mi sensación es que la mirada del ciudadano es más optimista y ayuda a una buena convivencia con sus conciudadanos. En cambio, si las veredas están rotas, el pavimento hace 20 años que no se le hace mantenimiento o la calle aún es de tierra, debo esperar 40 minutos el colectivo en una calle oscura, el malhumor de los rosarinos es inevitable. ¿Cuál es la foto que uno ve del Rosario actual?. La respuesta está a la vista", afirmó la precandidata a concejala Carola Nin.

"A algunos les entusiasma hacer proclamas sobre los grandes temas de la política nacional e internacional, a los cuales no le quito importancia, pero la política local tiene que ver con los temas de la cotidianeidad de los rosarinos, y es de eso de lo que debemos preocuparnos principalmente. Quiero ser la concejala de lo que para algunos son temas menores, pero que en definitiva son los temas que definen el día a día del trabajador, del estudiante, de la ama de casa y de nuestros jóvenes y niños", argumentó la ex ministra de Jorge Obeid.

"Al tomar la decisión de ser concejala lo primero que gravitó es la convocatoria de María Eugenia Bielsa. Ser parte de ese equipo me da las fuerzas suficientes para enfrentar la complejidad de la ciudad actualmente y por otro lado me propuse ocuparme de los temas que entiendo son la principal incumbencia de un legislador local. Controlar que se cumpla la frecuencia de los colectivos, que haya iluminación suficiente en las mañanas frías de invierno y a la tardecita cuando cae el sol, que se realice una planificación de la poda y la escamonda en toda la ciudad para que no tape las luminarias y ayudemos a cuidar el medio ambiente, que las calles estén señalizadas para que no solo el rosarino se ubique sino para colaborar con un plan de desarrollo turístico, que hoy Rosario no tiene", dijo Nin.