Nin: los rosarinos le dicen "basta" a este modelo de gestión

"Tras las visitas a diversos barrios de la ciudad, si debiera sintetizar con una palabra lo que siente el rosarino es: «Basta»", subrayó Carola Nin, precandidata a concejala por Encuentro por Santa Fe, al evaluar lo hecho hasta aquí en el marco de la campaña electoral.

"Basta de este modelo de gestión, basta de este equipo de 30 años que ensaya las mismas respuestas para los mismos problemas y no los soluciona. Basta de este estado que es impotente para resolver los problemas del ciudadano. Basta de una Rosario que tiene más búnkeres que instituciones del estado. Es muy claro el mensaje de los rosarinos, que están en la búsqueda de un modelo alternativo a este que no sólo está agotado sino que genera desilusión", aseveró la ex ministra de Educación de Jorge Obeid y que ahora se presenta dentro del espacio de María Eugenia Bielsa.╠

La precandidata a ocupar una banca en el Palacio Vasallo indicó que "lo más preocupante es que el rosarino cree que el Estado municipal no puede hacer nada frente a los problemas que se le plantean y en realidad quien es impotente para darle respuesta a la cotidianeidad de los ciudadanos es la propia gestión del socialismo".

Consultada sobre la mirada de los rosarinos a la inflación, la desmesurada suba de tarifas, los precios de la canasta familiar y la pérdida de puestos de trabajo, Nin no dudó en afirmar que "el basta también es para el mejor equipo de los últimos 50 años".

"Cambiemos y el socialismo son dos caras de la misma moneda", recordó Nin.