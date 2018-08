Negri cruzó a senadores peronistas

El coordinador del interbloque de Cambiemos en Diputados, el radical Mario Negri, cruzó ayer al peronismo del Senado por tildar de "mamarracho" el proyecto de ley de extinción de dominio que tiene media sanción y se quejó del "gatopardismo" de algunos legisladores del PJ.

"Somos minoría y (el proyecto de) la ley de extinción de dominio (que salió de Diputados con media sanción y volvió con cambios desde el Senado) fue resultado de una negociación. Era perfectible, pero esencialmente esa ley estuvo dos años en el Senado para corregirla", sostuvo Negri.

El legislador se mostró molesto por los dichos del senador Pedro Guastavino (PJ-Entre Ríos), quien había tildado a la iniciativa de "un adefesio y mamarracho de dudosa constitucionalidad".

"Nos produce malestar cuando no se cuenta la película completa. Durante un año estuvimos trabajando diputados con otro grupo de personas y funcionarios del Ejecutivo para consensuar modificaciones a lo que se aprobó en Diputados para que sea una buena ley que preserve también la acción civil", confesó Negri, y lamentó que "en el Senado no fue tenido en cuenta". "Que no me vengan a querer hacer gatopardismo y a caracterizar de mamarracho porque no fueron capaces de resolverlo", agregó.

"Se fueron dos años", lamentó Negri respecto a la decisión del Senado de aprobar el proyecto de extinción de dominio que presentó meses atrás el bloque Justicialista, con importantes diferencias de la iniciativa con media sanción de la Cámara baja.