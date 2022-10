Bregman: "El gobierno hace un ajuste histórico pero la derecha siempre pide más"

—Es un conflicto que conjuga diferentes planos. El tratarse de un conflicto netamente industrial, en el corazón del movimiento obrero, sacó a la luz las ganancias extraordinarias y el reparto regresivo que se está haciendo en los últimos años. Este fuerte ataque empezó durante el gobierno de Macri, pero el Frente de Todos, lejos de revertirlo, lo profundizó. Una investigación de Cifra, el centro de estudios de la CTA, muestra que entre 2016 y 2021 se transfirieron de los sectores trabajadores al capital cerca de 70 mil millones de dólares, casi el doble de lo que Macri le pidió al FMI. Este conflicto puso sobre la mesa la discusión de si los trabajadores tienen que seguir perdiendo año a año frente a la inflación y siguen en esta decadencia perpetua, donde los salarios valen en dólares la mitad que hace unos años. Coyunturalmente, los trabajadores y trabajadoras siguieron con mucho interés el conflicto, porque los trabajadores del neumático fueron la voz de miles de trabajadores que hoy prácticamente están sin representación, porque la dirigencia de la CGT y la CTA está alineada con el gobierno nacional. Por otro lado, también las patronales lo vieron como un caso testigo: querían propinar una derrota a los trabajadores y continuar con este reparto regresivo de la renta nacional. Se demostró que con la persistencia y la lucha los trabajadores pueden sostener en el tiempo sus reclamos y obtener gran parte de sus objetivos.

—¿Este caso anticipa conflictos similares en el mundo del trabajo?

—Sí, tanto en el Estado -donde tenemos varias provincias, como Santa Fe, con conflictos docentes- como en el sector privado. Por eso el conflicto tuvo tanta solidaridad, pese a la enorme demonización que tuvo que sufrir de la derecha, donde hubo personajes que pedían cárcel o bala para los trabajadores, y del papel del propio gobierno. Cuando llegaron las horas decisivas el gobierno se colocó claramente del lado de las empresas. Incluso Sergio Massa llegó a decir que iba a abrir las importaciones para quebrar la huelga.

—Salió a cruzar fuerte en redes a Patricia Bullrich, ¿cree que su posición anticipa lo que se viene después de 2023 si gana Juntos por el Cambio?

—Claramente están tratando de ganar consenso represivo para poder pasar el ajuste que quieren. No porque este gobierno no esté ajustando, está haciendo un ajuste de histórico, pero la derecha siempre pide más. No hay que naturalizar este tipo de actitudes, porque están preparando el terreno para una salida mucho más dura contra los trabajadores.

https://twitter.com/PTSarg/status/1575212076275929088 Escuchá lo que preguntó @myriambregman a SergioMassa en la presentación del Presupuesto 2023https://t.co/0A8QzP18AE — PTS (@PTSarg) September 28, 2022

—La semana pasada Massa presentó el presupuesto 2023, ¿qué sacan en limpio del proyecto?

—Primero, que se tomó más tiempo para explicarlo en Estados Unidos que frente a los diputados. Segundo, el mensaje que acompaña al presupuesto dice en su página 3 que todos los objetivos deben ser compatibles con las metas acordadas con el FMI. Dice explícitamente que todo lo que aparece en esa hoja de ruta económica para el próximo año está pasado por el filtro del Fondo Monetario. Es una definición contundente, y le dije a Massa que lo que antes Guzmán hacía de forma vergonzante él lo estaba haciendo de forma desembozada porque cuenta con el aval de las tres patas del Frente de Todos: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el Frente Renovador. Eso le permite avanzar tan rápido con el ajuste.

—¿Van a pedir modificaciones en el proyecto?

—Vamos a presentar cuestionamientos. Cambios no, porque la orientación general es un reflejo del claro alineamiento con el FMI. Refleja un extractivismo feroz; lo dijo Massa en su presentación: habló del oro, del litio, del agronegocio. Apuntan a una primarización económica absoluta con el solo objetivo de conseguir dólares para pagarle al FMI.

—¿Cómo analiza la postergación de la ley de humedales?

—El acuerdo con los jefes de bloque era que el jueves salía un dictamen. El miércoles Massa presentó el presupuesto con un fuerte discurso extractivista y algo se quebró en el medio. A las dos horas salió el comunicado de los presidentes de los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio diciendo que la ley se paralizaba. Aparecen dos grandes posibilidades: que la ley se vuelva a frenar, como pasa hace una década, o que salga una ley que escuche entre comillas a los gobernadores, y que no sea efectiva para cumplir sus objetivos, como parar las quemas que afectan fuertemente a esta región. Tenemos distintas experiencias sobre el tema en la Argentina. No sólo se manipuló las leyes de bosques y de glaciares y se trata de impedir todo el tiempo su aplicación, también tenemos el caso de Mendoza. Allí una ley totalmente proteccionista, defendida por la población, fue derogada por un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y tuvieron que revertir esa derogación producto de la enorme movilización que se desató. Me parece que vamos al mismo camino. De un lado, los dos partidos mayoritarios, que tienen dentro fuertes lobbies mineros, del agronegocio y extractivista urbano. Del otro, la población. Cuando dicen que quieren escuchar a los gobernadores es mentira: las provincias tienen sus representantes en el Congreso. Como los diputados no pueden votar en contra, ponen a los gobernadores como representantes directos de estos intereses corporativos y empresariales para sean ellos quienes frenan la ley. Estamos en la pelea para que la ley salga y si sale que sea una buena ley, que permita terminar con la terrible situación en la que está sumida la Argentina.

https://twitter.com/PTSarg/status/1575877755866349568 #LeyDeHumedalesYa | @myriambregman está visitando #Rosario y denuncia la situación que se vive allí, donde aún los focos activos y el humo persisten. pic.twitter.com/Ab6u3R8xJe — PTS (@PTSarg) September 30, 2022

—Los gobernadores vienen pidiendo que se suspendan las Paso. De hecho, ya vienen elaborando un proyecto, ¿cuál va a ser la postura del FIT sobre este tema?

—Rechacé muy fuertemente la discusión que intentó introducir Juntos por el Cambio sobre la boleta única y en el mismo sentido rechazo una discusión unilateral de eliminar las Paso. Están todo el tiempo hablando de temas que sólo le interesan a la dirigencia política. Deberíamos estar discutiendo las graves condiciones económicas y sociales que se viven en la Argentina. Es increíble que el mismo día que salen unos índices de pobreza y de indigencia totalmente ofensivos y escandalosos muchos discutían si presentaban o no el proyecto para eliminar las Paso. Hay un gran enojo con la dirigencia política, empieza a haber una cierta impugnación del sistema político. Y tiene que ver con estas cosas, con una dirigencia política que sólo piensa en cómo se sacan ventaja unos sobre los otros para reproducirse y conservar sus cuotas de poder y privilegio.

—Hablando de este clima de malestar con la política que vienen capitalizando sobre todo las derechas…

—(interrumpe) Esa es tu opinión, no la mía.

—¿No cree eso?

—La derecha ha crecido, pero hay una sobrestimación del peso que tienen. Si me oriento por las últimas elecciones, fueron fuertes en algunos distritos, como en la Capital Federal, pero a nivel país la tercera fuerza fue el Frente de Izquierda. Hay que evaluar por qué no se dice esto. Por otro lado, te pregunto: ¿hay más jóvenes de derecha, como estos de la banda de los copitos, o los que estaban en el centro cultural Rittenhouse en La Plata? ¿O hay más jóvenes tomando colegios y reclamando por la educación pública? Lo que pasa es que a unos se les dan horas y horas de aire, se los sobredimensiona, y a los jóvenes que pelean por comida de calidad en las escuelas y para que no los manden a hacer trabajo gratuito con las pasantías se los demoniza y se los estigmatiza, dicen que son manipulados por las corrientes políticas. Es cierto que crecieron expresiones de derecha en la Argentina y en el mundo, pero decir que es lo único que existe es una unilateralización funcional a los dos partidos mayoritarios. Cuando vos mostrás a estos personajes tan de derecha, que te dicen que tenés que vender un órgano o un hijo para subsistir, Juntos por el Cambio ya no parece tan malo. Y el Frente de Todos especuló con que dándoles aire dividían los votos de derecha. Nosotros los combatimos y discutimos desde siempre con ellos. Jamás naturalicé las cosas que dicen ni las tomé como una gracia.

—¿El peronismo y el kirchnerismo tienen miedo de que le coman parte de la base electoral?

—Eso lo tendrían que decir ellos, pero el otro día un dirigente del Frente de Todos me dijo: “El problema que tenemos es que no estamos haciendo nada para pelear votos por izquierda”. Antes se decía que había que tragarse un sapo con Milani o con Berni, pero ahora es la orientación general del gobierno, que incluye cumplir con el FMI y reunirse con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que dice que el triángulo del litio es fundamental para Estados Unidos y habla desembozadamente sobre sus intereses económicos y geopolíticos en la región. Hay un enorme sector descontento del Frente de Todos. Eso explica que el FIT haya obtenido el diez por ciento y dos concejales en La Matanza. En Moreno, Morón y José C. Paz sacamos más o menos las mismas cifras. En las zonas más populosas del conurbano hay expresiones por izquierda y el FIT es una clara referencia. Siempre tuvimos una postura independiente y dijimos que no es gestionando el capital como vamos a salir de esta situación terrible en la que se ha sumido la Argentina. Antes de la dictadura la pobreza era del 4 por ciento, y hoy bordea el 40 por ciento. El dato más significativo es que tenés niveles de indigencia y de pobreza similares a cuando la desocupación era del 20 por ciento, pero ahora el desempleo está en el 7 por ciento. Eso significa que trabajar no te saca de la pobreza. El momento que se vive es muy grave y queremos construir una alternativa clasista, de lucha y de izquierda para enfrentar esta situación.