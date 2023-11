Mucha tensión y abundantes chicanas en el primer tramo del debate

A una semana del balotaje que definirá quién será el nuevo presidente de Argentina, los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, protagonizan en la noche de este domingo el último debate, en el que buscarán resaltar sus principales propuestas y convencer al electorado que no votó por ninguno de ellos en las generales.

"Sé cómo hacer crecer una economía, sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé como exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación", aseveró el libertario.

Luego de las presentaciones, en el primer eje temático, la Economía, los candidatos entraron en un ida y vuelta en donde Milei tuvo que finalmente admitir que piensa dolarizar la economía, después de que Massa insistiera con preguntas directas por sí o por no. Lo mismo sustuvo respecto de las tarifas y con la eliminación del Banco Central. Esto incomodó al candidato de LLA, que tildó a su contricante de mentiroso. “No te pongas nervioso, Javier, que el debate es largo”, le sugirió con sorna.

“A mí no me vas a condicionar. Si te voy a decir que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Vos sos un mentiroso al asustar y engañar a la gente, con el boleto. Mentiste, y además nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos. No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permtir que la economía se recupere, tu problema es que nos reventaste los ingresos, cayeron 33%, que ya venían cayendo con Macri. Mirá la miseria que generaste. Voy a terminar con el BCRA, voy a terminar con la inflación que es la forma en la que nos roban a nosotros”, fue la respuesta de Milei.

El candidato Unión por la Patria le hizo una serie de consultas directas a su adversario, quien reaccionó en forma airada y lo tildó de mentiroso. “El debate recién empieza, no te pongas agresivo”, contestó Massa.

Tensión y chicanas

En el meridiano del debate presidencial, Sergio Massa y Javier Milei protagonizan una esgrima verbal en medio de un clima de mucho tensión y abundantes chicanas.

Massa fue con un manual básico: intorrogar a Milei en base a su programa presentado públicamente. En ese sentido, luce por ahora un poco descolocado el candidato libertario frente a preguntas puntuales como la eliminación de los subsidios, dolarización, Banco Central y la relación de Argentina con el mundo, sobre toda la idea de La Libertad Avanza de romper relaciones con Brasil, China y hasta con el Vaticano.

“Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran sus brazos y mercados para tener más trabajo argentino. Nuestros principales socios son Brasil y China, y vamos a defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos”, dijo Massa en el bloque de política exterior, y destacó asimismo la “relación con la Santa Sede”, tras recordar que Milei “trato de representante del maligno al argentino más importante de la historia, el papa Francisco”.

Milei rechazó esos puntos y defendió las relaciones entre privados por sobre los Estados. Sobre el Papa Francisco, Milei dijo que ya pidió las disculpas del caso. “Esas disculpas ya las hice en privado. Pero si a vos te deja tranquilo no tengo problemas en pedir disculpas”, respondió Milei y añadió: “Estamos dispuestos a recibirlo en Argentina, darle los honores como un jefe de Estado y como jefe espiritual de los católicos”.

Massa reaccionó en seguida y asestó: Milei “vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña electoral”.