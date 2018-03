Moyano tildó al gobierno de Macri como "soberbio"

El secretario General del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó esta noche que el gobierno "actúa con mucha soberbia" y negó que lo hayan llamado luego de la marcha del 21 de febrero pasado.

"El gobierno actúa con mucha soberbia, no me llamaron después de la marcha. La participación de la gente mostró una forma de protesta pacífica y ordenada que nadie puede ignorar", estimó Moyano en declaraciones a LNE de A24.

Para el líder de Camioneros, "la marcha fue importante por la cantidad de gente que había y no hubo ningún incidente" y agregó que ellos sabían que "el gobierno estaba esperando algún incidente para tratar de minimizarla".

Dijo además que el gobierno "algunas actitudes tiene de simio tiene, a lo mejor no tanto de gorila, pero de simio sí", señaló Moyano, al citar como ejemplo la reparación histórica.

"La participación de la gente mostró una forma de protesta pacífica y ordenada que nadie puede ignorar. Del gobierno no me llamó nadie, no les debe interesar o tienen otros problemas más importantes que tratar de evitar que esto siga creciendo", remarcó.

Moyano consideró que "si no hay soluciones el descontento de la gente va a crecer" y señaló que al Gobierno "la soberbia los hace desconocer muchas cosas".

"Marcos Peña (jefe de Gabinete) minimiza todo, trata siempre de descalificar a los dirigentes. Y hay otros que también actúan con mucha soberbia. En vez de tratar de buscar solucionar los temas los pretenden ignorar y los problemas se solucionan enfrentándolos y tratando de encontrar soluciones", añadió. El ex líder de la CGT sostuvo que se está "en un momento complicado y eso tendría que advertirlo el propio gobierno".

"A nosotros nadie nos puede acusar de que queremos romper la democracia. Los que peleamos por la democracia fuimos nosotros, los trabajadores", señaló.

Moyano también detalló los cambios que hubo en su relación con el presidente Mauricio Macri, con quien alguna vez -recordó el propio dirigente- comió milanesas en Olivos. "Hoy no soy enemigo. Reclamo lo que mis trabajadores me reclaman que haga. No soy enemigo de nadie. Cuántas veces ha pasado que con personas que tienen responsabilidad uno pasa momentos agradables pero después no dura toda la vida. Él no ha cumplido lo que prometió antes de ser presidente", cerró.