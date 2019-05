Moyano culpó a Macri por el allanamiento a Camioneros

In situ. Pablo y Hugo Moyano, durante el allanamiento a la sede gremial.

En un megaoperativo a cargo de Gendarmería, la Justicia dispuso ayer doce allanamientos a la sede porteña del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), secuestró documentación y computadoras y realizó planimetrías clave en la causa en la que se investiga a Pablo Moyano como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría cometido diversos delitos gracias a su rol en el club Independiente de Avellaneda.

"Señor presidente (Mauricio Macri), no siga haciendo estupideces, gansadas, porque todos los errores que usted comete los paga la gente. No se deje asesorar por los incapaces que lo rodean", replicó anoche Hugo Moyano, tras más de ocho horas de allanamiento en la sede gremial ubicada en el barrio de Constitución.

En esa línea, añadió: "Lo que está haciendo el gobierno es un disparate total, una de las tantas estupideces y gansadas. Han venido una vez más y no encontraron nada. Perdieron el tiempo. Trajeron 150 gendarmes, ¿para qué? No somos delincuentes. Espero que esta señora (la ministra de Seguridad nacional) Patricia Bullrich no nos quiera cobrar el combustible que gastó Gendarmería", apuntó Moyano, cerca de las 20.

Minutos antes, su hijo Pablo había señalado: "No nos vamos a arrodillar ni firmar la reforma laboral. Nos quieren meter miedo para bajar el convenio. No vamos a participar de la convocatoria del presidente (por la carta enviada a distintos actores sociales en pos de un acuerdo de gobernabilidad). Seguiremos en la calle".

Los allanamientos fueron pedidos por el fiscal e instructor de la causa, Sebastián Scalera, en octubre pasado. Pero el entonces juez Luis Carzoglio los rechazó y ayer fueron aceptados por su reemplazante, Brenda Madrid.

En tanto, el líder de Camioneros agradeció también a los militantes y afiliados que fueron hasta la sede gremial, frente a quienes habló unos minutos después del allanamiento.

Unos 150 gendarmes realizaron el operativo, que reavivó la tensión entre la Casa Rosada y los Moyano, quienes en principio relacionaron el procedimiento al paro nacional de la semana pasada.

Las autoridades judiciales ordenaron la búsqueda de material de prueba para la causa, aunque el abogado de Camioneros, el ex magistrado Daniel Llermanos, afirmó que se trató de "un allanamiento televisivo".

Según fuentes gremiales, el operativo dispuesto por la Justicia de Lomas de Zamora está relacionado a una causa de Independiente por la que se encuentran presos varios barrabravas, entre ellos el que fue jefe de la hinchada, Pablo Bebote Alvarez.

En esa causa por asociación ilícita se investigan presuntos vínculos de Alvarez con los Moyano y otros dirigentes del club.

Repudio

Por su parte, la conducción de la CGT repudió el allanamiento a la sede central del Sichoca) que ordenó "una jueza de Garantías de Avellaneda, en el marco de una causa cuyas irregularidades denunciadas por anteriores magistrados parecen claramente armadas", y calificó al hecho como "gravísimo".

"Esa causa parece claramente armada para perjudicar a dirigentes que defienden los derechos de los trabajadores", expresó un documento firmado por los jefes de la central obrera, Carlos Acuña y Héctor Daer, y Julio Piumato, a cargo del área de Derechos Humanos.

