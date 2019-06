Moyano acusa a Schiaretti de apoyar a Macri al elegir la boleta corta

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, acusó ayer al gobernador Juan Schiaretti de "estar a favor del gobierno al no apoyar" en Córdoba la boleta del opositor Frente de Todos.

Schiaretti, reelecto con más del 50 por ciento de los votos en Córdoba, insistió en que se mantendrá fuera de la "grieta", e irá con boleta corta y con candidatos propios para la elección de diputados nacionales, lista que encabeza el Carlos Gutiérrez, de su partido local "Hacemos por Córdoba".

El líder sindical consideró que "Schiaretti ha decidido no apoyar al gobierno, o a la fórmula que nos puede sacar de esto; eso es estar a favor del gobierno actual, es hacerle la política al gobierno".

Vale recordar que tan sólo 10 días después de haber ganado las elecciones en Córdoba, Macri y Schiaretti sorprendieron a propios y extraños al reunirse a solas por más de 50 minutos. Una foto de ese encuentro hizo temblar, en ese momento, el armado político de Alternativa Federal.

Igual, respecto del "silencioso" apoyo de Schiaretti a Macri, Moyano opinó que "una cosa es lo que diga el gobernador y otra a quién van a votar los cordobeses".

"Yo creo que en Córdoba la gente no se va a equivocar porque estamos trabajando muy bien con las bases", añadió.

Moyano aseguró que "en 2015 se equivocaron muchos trabajadores, pero hoy, a casi cuatro años de gestión de este gobierno, sería un error muy grande volver a hacerlo".

En el mismo sentido pugnó por la "unión de todos los trabajadores" en referencia a las centrales sindicales, porque "es la única forma de hacer frente a la reforma laboral que se viene".

"Es la única manera de que el hambre y la miseria no se profundicen", dijo.

Por otra parte, lamentó que "el ministro de la Trabajo y Producción, Dante Sica, no quiera homologar la paritaria ya firmada" con su gremio; y advirtió que, "de no cumplirla, no queda otro camino que un paro de transporte".

En diálogo con El Destape radio, Moyano fue consultado sobre el precandidato a vicepresidente de Juntos para el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sobre el que evaluó que cometió un "error garrafal" al haber pasado a formar parte de la fórmula con el presidente Mauricio Macri, pero que "cada cual hace lo que le dicta su conciencia, y se va a arrepentir".

En tanto, se mostró convencido de que el Frente de Todos —que lleva en la fórmula a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner— "va a ganar en primera vuelta".