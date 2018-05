En el mano a mano con Santiago del Moro, "La One" aseguró que es "morista", que va mutando y que no tiene una ideología política. "No voy por el lado de la lealtad ni de la traición, soy flexible".

"Cuando Cristina quedó en el poder, me gustó porque apoyó la vaginocracia. Hay testículo, pero poco huevo para dirigir. Me sentí identificada con una mujer en el poder".

Sobre el mandato de CFK, elogió: "Empecé a sentir que un montón de gente vivía bien". Puso de ejemplo a sus mucamas: "Yo pagaba más cosas, pero estaban mejor".

Moria, fiel a su estilo, dejó un sin fin de títulos y hasta se dio un "piquito" con el conductor, antes de anunciar su regreso a la pantalla de América con "incorrectas", el 14 de mayo a las 17.30.













Moria Casán estuvo este jueves en "Intratables" y se definió "Cristinista hasta ahí" y sostuvo que con el kirchnerismo dejó de repetir las frase "estos negritos de mie...".