Moreno criticó con dureza a Cristina por no defender a De Vido

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno cargó con dureza contra Cristina Fernández de Kirchner por no haber defendido al Julio De Vido, uno de los hombres fuertes de su gobierno, detenido por corrupción, y también por no haberlo invitado a la presentación de "Sinceramente", en Feria del Libro.

"Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie y nosotros pusimos el lomo diez años", disparó el exfuncionario del gobierno de Cristina, y añadió: "Si en 2007 me hubiera dicho 'quiero que seas mi secretario de Comercio pero no pongo las manos en el fuego por vos', hubiera dado media vuelta y me iba".

"El acto de cobardía más grande en la historia del justicialismo fue cuando nuestro grupo de diputados no bajó a defender a Julio De Vido", disparó Moreno en declaraciones a FM Delta, y, pese a sus críticas, admitió que espera que Cristina reconozca que "fue una declaración desafortunada" . "El perdón existe", agregó.

Moreno analizó el aplastante triunfo que logró el peronista Juan Schiaretti en Córdoba. "Ayer demostró que puede ser candidato a presidente. Hizo un discurso que conmovió. Reivindicó a las Fuerzas Armadas pero a su vez reivindica a los 30 mil desaparecidos", afirmó.

También cargó contra el dirigente social Juan Grabois, quien aseguró que Cristina "tiene que volver sin los chorros y sin los hipócritas". "Tiene la soberbia de los progres que le quieren explicar a los peronistas lo que está bien y lo que está mal", enfatizó Moreno.