Moreau: "Por primera vez, un frente nacional enfrentará a la ultraderecha en un balotaje"

El diputado nacional disertará este viernes en la Facultad de Medicina de Rosario. "No dejar sola la Patria", es la consigna

Bajo el título “40 años de Democracia, no dejar sola a la Patria”, el diputado nacional de origen radical en el Frente de Todos (Unión por la Patria, UxP), Leopoldo Moreau , disertará este viernes en la Facultad de Medicina de Rosario, a las 19.

"No estamos frente a tres candidatos con posibilidades, estamos ante dos caminos. Aceptamos todos que estamos en crisis, nosotros creemos que el endeudamiento brutal de Mauricio Macri es la causa principal de la crisis”, completó.

¿Cómo resolver la crisis?

Javier Milei y Patricia Bullrich, con matices, nos proponen resolverlo con violencia institucional y un brutal ajuste. Nosotros, a través de un gobierno de unidad nacional, con paz social, y que reconstruya el pacto democrático que se deterioró a partir de 2015. Nuestra propuesta viene de una tradición histórica; la multipartidaria a la salida de la dictadura genocida, el acuerdo parlamentario Duhalde Alfonsín para la crisis de 2001, la transversalidad de Néstor Kirchner en 2007, que sumó a más de la mitad de gobernadores radicales de entonces. Esa unidad diversa dio volumen político para muchas soluciones efectivas: reestatización de jubilaciones, salida del FMI de la Argentina, Aerolineas Argentinas, YPF, creación de empleo, duplicación del PBI y, entre muchas otras cosas, aumento de salarios. Es un camino que ya recorrimos. También la Argentina recorrió lo que plantean Milei y Bullrich; dicen lo mismo que Martínez de Hoz en la dictadura, y que Domingo Cavallo en la década del 90. Requieren del respaldo de la violencia institucional, y por eso ambos hablan de derogar la ley de defensa nacional (gobierno de Raúl Alfonsín) y de seguridad interior (Carlos Menem). Son las dos vigas principales del sistema democrático, políticas de Estado, para que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad no invadan ni la vida institucional ni privada de los argentinos.

¿Por qué pretenderían esas derogaciones?

Porque no hay ninguna posibilidad de aplicar esos planes económicos sin represión violenta. La apología de dictadura en caso de Milei va en el sentido de recrear las condiciones para abrir una condición de posibilidad para retomar ese camino. Responden a fondos de inversión como Blackrock, Steve Bannon o el dueño de Twitter, Elon Musk (quien justificó abiertamente el golpe de Estado en Bolivia), entre otros.

¿Y en el caso de Bullrich?

Durante toda su trayectoria se ha sentido más cómoda con la violencia política que con la democracia. Por eso ahora tiene fugas de votos radicales, que tienen presentes que Bullrich y Cavallo fueron los responsables directos del fracaso de Fernando de La Rúa, que culminó con 35 muertos y la confiscación de los ahorros de los argentinos. Recordar, en el caso de Santa Fe, que Bullrich mandó a Rosario a Marcelo D’Alessio (hoy procesado) a entrevistarse con la esposa del Pájaro Cantero, jefe de la banda de Los Monos (Lorena Verdún, con sendas reuniones el 26 de diciembre de 2017 y el 15 de enero de 2018)

¿Por qué la expresión política del campo nacional, gobernando durante 16 de los últimos 20 años, dejó abierta la posibilidad para que prosperen estas candidaturas?

Varios factores: la pandemia, el encierro y el deterioro psicosocial, sobre todo de los jóvenes, las pérdidas millonarias por la sequía de este año y, entre otros, una mala negociación con el FMI durante el gobierno de Alberto Fernández. Un acuerdo con el FMI absolutamente incumplible, aceleró la crisis.

¿Qué novedad pretende Massa con la propuesta de unidad nacional, pluri partidaria, y multi ideológica?

Unidad nacional, no sólo para que nos llevemos bien entre todos. Es un programa político con una dirección clara: el compromiso de sacarnos al FMI de encima y acuerdos básicos sobre los recursos naturales. No extranjerizar el litio, el gas y otros. Que no vuelva a ocurrir lo que denunció Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América latina”.

¿Y con qué narrativa imagina que Massa, en la hipótesis de balotaje, podría pasar de los 6,7 millones de votos de la Paso a los cerca de 13 millones que se necesitarían en noviembre para ganar?

Vemos que la ultraderecha se fagocita a la derecha, y Bullrich queda relegada. Por primera vez en la historia, el campo nacional expresado en UxP competirá con la ultraderecha. Y ahí vemos una gran posibilidad para Massa, para sostener la soberanía, la democracia, que como le gustaba decir a Alfonsín, prioriza la bandera argentina por encima de las partidarias.

Sin embargo, la UCR que se dice heredera de Afonsín ya optó por Macri en 2015 y continúa en esa alianza. ¿Hasta Milei no llegará ese apoyo?

Los votos van venir naturalmente a la opción nacional, la fórmula que expresa el sostenimiento de la democracia como el camino para resolver el problema de los argentinos. No queremos poner a las ruinas del Banco Central (BCRA) la bandera norteamericana y dos dólares en el bolsillo a nuestra gente. Milei también tiene un gran desafío, estuvo en apenas 30 puntos, no construyó una mayoría en las Paso.