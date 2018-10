El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mostró autocrítico de la gestión económica de Cambiemos y dijo que la devaluación "da cuenta de que no se han hecho bien las cosas", aunque destacó que el presidente Mauricio Macri "está bien encaminado en cuanto a lo que hay que hacer, porque uno no puede tener un presupuesto que no se puede sostener".

En A24, Morales planteó que "hubo un mal manejo en la política monetaria del Banco Central. En diciembre se habló de que esto podía pasar, hubo mucha subestimación de la situación, en un contexto donde también ha ocurrido algo similar en Brasil".

Algunas de las principales frases de Morales con Luis Novaresio:

>> "Hay un reclamo de mucha gente que nos votó y se siente defraudada. En un punto, tienen razón, aunque ven que no quieren volver al populismo que nos licuó y nos bajó las reservas". Embed "La devaluación da cuenta de que en este gobierno no hicieron bien las cosas. La gente no quiere volver al populismo, pero el gobierno tiene capacidad de escuchar y las provincias haremos esfuerzos" con @LuisNovaresio por @A24com — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 31 de octubre de 2018 >> "Diciembre puede ser complicado, por eso hay que tener políticas que lleguen a los que menos tienen".