Monteverde también puntualizó: "No estábamos equivocados, era la valentía, el orgullo, la capacidad de abrazarnos de quienes pensamos distintos en algunas cosas, pero muy parecido en lo fundamental. Lo que no sabíamos era que del otro lado iban a meter miedo y divisiones a una sociedad que ya no aguanta más ni el odio ni los enfrentamientos".