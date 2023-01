Moneda común y Vaca Muerta, ejes de la reunión entre Fernández y Lula

“Todo lo que es nuevo debe ser probado. No podemos en el medio del siglo XXI seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el siglo XX. Dios quiera que nuestros ministros económicos y los presidentes de los bancos centrales tengan la inteligencia para que demos un salto en calidad en nuestra relación comercial”, expresó da Silva desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

En la misma línea, reveló que los empresarios brasileros tienen intereses en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y sostuvo que crearán las condiciones para “ayudar” en la obra. Por su parte, Fernández insistió en la centralidad de licitar el segundo tramo del gasoducto parar “aprovechar la inercia de la construcción de la primera etapa”.

En una declaración conjunta a la prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, después de haber mantenido una reunión bilateral de alrededor de dos horas, Fernández calificó de “maravillosa” la jornada con su par brasileño y subrayó que es el “origen” de una “vinculación estrecha mucho más profunda que durará por las próximas décadas”.

“Todos saben del cariño profundo y admiración que siento por el amigo Lula”, señaló, y enfatizó que “es un líder y un gran estadista”.

Asimismo, recordó haberlo visto “hace ya 20 años iniciar un proceso político que sacó a millones de personas brasileñas de la pobreza” en su país y también “liderar en los años que fue presidente también a la región” latinoamericana.

Por eso, Fernández manifestó que “se está dando inicio a otra etapa” con esta reunión bilateral y remarcó que “nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos” en el comienzo de la relación diplomática, hace 200 años.

Al respecto, enumeró que el “primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones”.

En ese momento, el presidente, mirando a Lula, le dijo: “Quiero que sepas, querido amigo, que desde Argentina vamos a estar siempre a lado y no vamos a dejar que ningún delirante ataque la democracia y a las instituciones de Brasil”.

“No vamos a dejar —insistió— que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular. Nos conocemos y sabemos que nuestros pueblos no quieren odio sino libertad y diálogo, y también quieren bienestar y justicia”, completó.

En otro tramo de su declaración, propugnó “organizar un entramado energético que garantice el desarrollo de nuestros pueblos”, además de resaltar la “posibilidad de que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil” así como la “electricidad de Brasil llegue a nosotros”.

Lula, quien está iniciando su tercera Presidencia en Brasil, valoró por su parte los acuerdos firmados y le agradeció a Fernández haberlo visitado en prisión cuando estaba encarcelado.

“Jamás olvidaré la solidaridad del pueblo argentino. Quiero decir públicamente gracias compañero por todo el cariño demostrado en aquel momento y por el cariño en esta nueva relación entre Argentina y Brasil”, expresó.

El presidente brasileño ponderó la relación con los ex presidentes Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que calificó de “privilegiada”.

En otro pasaje de su declaración, el presidente de Brasil expresó un “pedido de disculpas al pueblo por todas las groserías” proferidas por Bolsonaro.

“Yo digo que es un genocida por la falta de cuidado y de la responsabilidad y por todas las ofensas que le dijo al presidente Fernández”, subrayó.

Por último, prometió que “cuando termine mi mandato la relación será la mejor relación, no porque tenga preferencia sino porque Argentina es un gran país, ya que fue la quinta economía del mundo”.

No votar a la extrema derecha

El presidente de Brasil Luiz Inació Lula Da Silva brindó su visión sobre el futuro electoral en la Argentina camino a las elecciones 2023, y pidió a la sociedad que “no permita” que “la extrema derecha gane las elecciones” tras la bilateral con su par Alberto Fernández.

Si bien no hizo mención al ex mandatario Mauricio Macri ni a las agrupaciones libertarias como la presidida por Javier Milei, dejó en claro su rechazo a la oposición.

“No me gusta hablar sobre la política de otro país, lo único que puedo decir es que cuando Alberto ganó las elecciones en la Argentina fui muy feliz”, respondió Da Silva sobre el tema, y agregó de cara al jefe del Estado argentino: “No sé si será candidato a las elecciones o no, no sé cuántos candidatos disputarán las elecciones, lo único que espero es que la Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones”.

En la misma línea, el líder del PT aseguró que “la extrema derecha no funcionó en ningún país que gobernó”, y envió un mensaje al “pueblo argentino” para que en uso de “su inteligencia, no permita un desastre aquí a nivel electoral” en los comicios presidenciales que tendrán lugar en 2023.

Desde el Salón Blanco, Lula aprovechó la ocasión para disculparse por las críticas de su antecesor en Brasil, Jair Bolsonaro, contra Alberto Fernández, y aseguró que trabajará en el fortalecimiento de la relación entre ambas naciones. “Quiero decirles que pido disculpas al pueblo argentino por todas las groserías que el anterior presidente de Brasil (Jair Bosonaro), que yo digo que es un genocida, por todas las ofensas que le dijo a Alberto Fernández”, planteó.

Por su parte, Fernández aseguró que ambas naciones comparten objetivos en común, y comparó a los ex mandatarios Bolsonaro y Macri: “Nos siguen vinculando los mismos problemas y necesidades. Por Brasil pasó Bolsonaro y por la Argentina pasó (Mauricio) Macri. Los desafíos que tenemos son muy parecidos”.

“Necesitamos construir amigos, socios y por eso quiero afirmar, Alberto Fernández, mi amigo y presidente de la Argentina, Brasil está otra vez de brazos abiertos para acoger a los compañeros argentinos”, expresó Lula.