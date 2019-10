Mirtha Legrand felicitó a los organizadores y al presidente Mauricio Macri por la concentración en el Obelisco porteño, en el marco de la campaña denominada Marcha del Millón emprendida por el mandatario, de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Mirtha contó anoche que siguió por televisión la masiva concentración, que calculó en 600 mil personas, y afirmó: "Estoy impresionada con la gente que se ha reunido en la Plaza de la República. Fue impresionante. Nunca he visto eso. Ni siquiera con el doctor Alfonsín. No sé. Muy lindo el acto. Me gustó. Cálido, tranquilo, las personas de buen humor, contentos con las banderas argentinas. Cantaron el himno. El presidente habló muy bien. Felicitaciones", comentó. Y tras sus palabras, pidió también pidió un aplauso para los organizadores del evento.