La conductora Mirtha Legrand llamó "fracasado" al presidente Mauricio Macri el sábado a la noche en su programa, pero el domingo recogió el guante, pidió disculpas y dijo que había cometido un "exabrupto".

"Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado", había manifestado este sábado Mirtha en la emisión nocturna de su programa. Sin embargo al otro día, la conductora decidió retractarse y pedirle disculpas al mandatario en el inicio del almuerzo de este domingo.

"Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, el señor Mauricio Macri, así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir", dijo Mirtha sentada en su escritorio.

"Yo hago televisión en vivo y a veces se viene los pensamientos a la cabeza y uno los larga, hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento, mil perdones, no se volverá a repetir", precisó la conductora que no quiso repetir la frase. De todas formas se hizo eco de las repercusiones que causaron sus dichos. "Hoy me han dado con todo y por todos lados", reconoció. "Pido humildemente disculpas y como sea yo sigo apoyando a Cambiemos, quiero que lo sepan", concluyó.

Además el sábado a la noche, Mirtha, que antes de las PASO había manifestado que no estaba en sus planes invitar a Alberto Fernández a su programa, reconoció que cambió de opinión y dijo: "Soy una panqueque".