Mirtha, enojada con Macri: "Poner a un peronista es realmente muy extraño"

La conductora televisiva Mirtha Legrand dijo que la fórmula presidencial para competir en las Paso integrada por Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto es "muy rara, muy extraña". Sostuvo que ella votó al actual mandatario "para que no vuelva el peronismo" y reflexionó: "Ahora no sé cómo le va a ir".

"Me parece muy rara, muy extraña. No sé quién influyó al presidente", indicó la diva de los almuerzos, quien insistió: "Dijeron que fue una elección de él, personal, pero me parece muy extraño".

La conductora, muy identificada con el macrismo, se mostró decepcionada por la decisión del presidente de elegir como candidato a vice al peronista Pichetto. "Si muchos hemos votado a Macri es para que no vuelva el peronismo, y la violencia, y todo lo que ya hemos vivido", argumentó.

"Soy una mujer grande y he vivido todos los gobiernos. Poner a un peronista es realmente muy extraño", dijo en declaraciones a América TV.

Mirtha opinó que Macri tenía, a su entender, mejores opciones para acompañarlo. "Lo hubiera puesto a (Ernesto) Sanz o la hubiera puesto a la ministra (Carolina) Stanley... Hubiera puesto a una mujer, a las mujeres nos gusta votar mujeres", dijo.

Y concluyó: "Ahora no sé cómo le va a ir".

