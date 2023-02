Mirabella se reunió con Llaryora y calienta la interna del PJ provincial

"Vamos a seguir Luchando por lo que es nuestro, para que la Nación no se siga llevando los recursos de nuestras provincias" resaltó el diputado rafaelino

“Vamos a seguir Luchando por lo que es nuestro, para que la Nación no se siga llevando los recursos de nuestras provincias” resaltó Mirabella.

En ese sentido, el diputado oriundo de Rafaela agregó: “Urge mayor control en las fronteras para que no ingrese droga como ocurre ahora, porque si no, el narcotráfico se expandirá y no queremos que lo que pasa en Rosario siga avanzando. Mi objetivo es el mismo de siempre, defender a Santa Fe”.

Perotti se mantiene alejado de la denominada Liga de Gobernadores Peronistas, no apoyó el juicio a la Corte Suprema y tampoco participó, ni envió representantes, a la mesa política del Frente de Todos convocada por el presidente Alberto Fernández.

Luego de las últimas fotos de Perotti junto a Schiaretti, por las obras de los acueductos santafesinos que beneficiarán a varias localidades cordobesas, ahora Mirabella, quien se muestra como el candidato a gobernador de Perotti, se reúne con Llaryora.

“Junto con Martín Llaryora, compartimos las mismas posiciones en defender nuestras provincias” indicó Mirabella luego del encuentro, destacó que coincidieron en la necesidad de “terminar la autopista 19, que une a Córdoba a la ciudad de Santa Fe” y avanzar con otras obras importantes para la región como “el corredor bioceánico, la ruta 158 debe avanzar y ser autovía”.

Mirabella no dudó en remarcar que “el gobierno nacional es rápido para recaudar de nuestra producción, pero lento para hacer obras que ayuden a producir más”.

El diputado nacional indicó que con Llaryora asumieron “el compromiso de terminar los acueductos que comenzaron Schiaretti y Perotti, que llevará agua potable a las familias cordobesas y santafesinas”.