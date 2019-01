Mirabella dice que el plebiscito por la reforma debe ser vinculante

El diputado provincial Roberto Mirabella (PJ) saludó la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de convocar a una consulta popular junto con las elecciones generales del 16 junio para preguntar a la ciudadanía santafesina si está a favor o contra de reformar la Constitución provincial.

La satisfacción del legislador rafaelino tiene motivo por partida doble. Por un lado, el mandatario socialista — y así lo reveló al sorprender con el anuncio el 20 de diciembre último en el acto de balance de sus tres años de gestión— recogió la propuesta de un candidato opositor a quien en ese acto no nombró. "Ese candidato al que aludió el gobernador es Omar Perotti, como de inmediato todo el mundo lo supo", rememora el diputado.

Mirabella pertenece al sector que en el PJ provincial promueve la candidatura a gobernador del senador nacional y reveló que "éste se lo dijo a Lifschitz para incluyera una boleta más en el 2017 para plebiscitar la idea de la reforma pero no le hizo caso y ahora con la reforma en el 2020, si la ciudadanía la aprueba, ya quedó fuera de una reelección que era lo que perseguía el actual gobernador".

Otra razón para que Mirabella, a diferencia del resto de la dirigencia política oficialista y opositora, haya tomado el tema con visible entusiasmo está dada porque, como también señala, "el 7 de marzo de 2018 ingresé a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley promoviendo un llamado a consulta popular por la reforma que aunque no ha sido tratado aún todavía tiene estado parlamentario".

Mirabella, si bien está de acuerdo con la consulta, resaltó que la misma debería ser vinculante, tal como lo planteó en su proyecto. "Este es un punto crucial. Supongamos que la ciudadanía se pronuncia por el «sí» pero que por razones cualquieras la reforma se demora o se sigue posponiendo indefinidamente se corre el riesgo de generar una nueva frustración a la población. De ahí que nosotros, y así lo dice mi proyecto, pensamos que la consulta debe ser vinculante".

El diputado del PJ dijo que Lifschitz no lo quiso hacer vinculante por temor a que gane el "no". En ese sentido, acotó: "El hizo de la reforma un tema recurrente estos tres años y afirma que toda la dirigencia le dijo que coincidía pero no se la habilitaron. Es decir, esa negativa ya la tiene. En todo caso si gana el «si» será un respaldo su insistencia aunque todos podremos decir lo mismo porque nadie se opuso a la reforma. No hubo acuerdo para hacerla en los plazos que quería Lifschitz para buscar su reelección que es distinto. En cambio si fuera vinculante él si podría decir que como gobernador logró el impulso definitivo que no alcanzaron todos su predecesores".