Milei ya definió al funcionario que cerrará el Banco Central

“Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, dijo Milei en una entrevista radial, haciendo referencia a su iniciativa de que el BCRA no debe existir.

Sergio Massa cargó contra Javier Milei y Patricia Bullrich: "Yo me hice cargo"

Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del Cema e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.