Milei y Gabetta amagaron con agarrarse a trompadas en Intratables

El debate por el tratamiento de las tarifas en el Congreso y el tema de las jubilaciones quedaron en un segundo plano durante un momento anoche en Intratables, cuando subió la temperatura del programa: Javier Milei y Carlos Gabetta amagaron con irse a las piñas.

El periodista tildó a Milei, tras una de sus intervenciones, de ser "el joven Martínez de Hoz (ex ministro de Economía en la última dictadura en Argentina)" y ahí creció fuertemente la tensión.

"No te equivoques, ese no era liberal. A mi no me vengas a correr con esa pavada, No te pases de listo", retrucó Milei. Y agregó: "Se pasó de salame", le indicó a Santiago del Moro, quien debió interceder para que la pelea no pasara a mayores cuando Gabetta expresó: "A pesar de la edad que tengo, te puedo partir la nariz".