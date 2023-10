Milei, Massa y Bullrich centralizan el debate y dejan a Bregman y Schiaretti en un segundo plano

Milei abrió el bloque de Economía con su discurso contra la casta y el ataque al concepto de justicia social.

“Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo 20 siendo el país más rico del mundo, hoy estamos de mitad de la tabla para abajo, tenemos más del 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la mayor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta, el modelo de la casta nace de una premisa nefasta, que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar, y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos”, sostuvo el líder libertario.

Luego expuso Massa: “Tengo en claro que la inflación es un enorme problema de Argentina. También que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por eso, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enrome dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver”, planteó el candidato oficialista.

Tras la palabra de Massa, siguió Bullrich, a quien le pidieron tres solicitudes de derecho a réplica: Schiaretti, Milei y Massa.

“Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en Argentina aguanta más. Conmigo esto se acaba: voy a borrar del mapa la inflación sin cuentitos. Esta es una oportunidad histórica”, comentó Bullrich.

Educación

En el bloque destinado a Educación, los candidatos con más chances de ganar la elección siguieron la estrategia de rivalizar entre ellos cuando les toca el turno de la réplica. Milei y Massa apretaron ya cinco veces el "botón rojo" y agotaron el derecho a réplica para el resto del debate.

Massa fue el que abrió la temática sobre educación. Al tomar la palabra, el candidato de UP expresó: “La educación es un derecho para todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. Es el mejor remedio contra la pobreza que tiene un país porque construye el valor más importante de una sociedad que es el capital humano". Y luego agregó una novedad: "Quiero decirles que mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación con varios objetivos que los quiero enumerar".

Tras la palabra de Massa, Bullrich lo confrontó desde el vamos. "Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pones un cero y los manda a marzo. Así que Massa, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país. Dos años tuvieron la escuela cerrada, se terminó la mejor educación del mundo. Hoy estamos viviendo una tragedia educativa", afirmó la postulante de JxC.

Luego se enfocó en las huelgas de docentes: “Conmigo la historia de los paros se termina, y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Primero, 190 días de clase y, segundo, lo vamos a declarar servicio esencial, para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase”.

Milei, por su parte, dijo que "durante 8 minutos escuchamos las palabras de mis adversarios, un montón de palabras bonitas, frases pomposas, un montón de buenas intenciones. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer y que el 70% no puede resolver un problema matemático básico, esto, además, agravado en una situación en la que el 60% de los chicos son pobres".

Bullrich fue la encargada de replicar al libertario sobre este tema. "Milei, cuando las madres y los padres pedían a gritos abrir las escuelas, vos, en los canales de televisión, gritabas no las abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. Andá con el voucher a la Puna, andate al Sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina, planteas un modelo que sólo puede ser aplicado en la Ciudad de Buenos Aires. El país es más que la Ciudad. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad”.