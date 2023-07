Milei le tiró con todo a Maximiliano Pullaro y Carolina Losada: qué dijo

"Argentina está repleta de delincuentes de guante blanco, operadores a sueldo, corruptos disfrazados de moralistas y políticos camaleones que saltan de un lado a otro. Pero eso no te lo cuenta nadie", comenzó el texto compartido por el economista.

Pero también criticó a la propia Losada, precandidata a gobernadora dentro del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe, a quien rotuló como "la princesa mimada de La Nación+".

"La candidata a Gobernadora de Santa Fe que vive en CABA y se traslada en avión privado. En lugar de preguntarle de donde saca la plata, los medios la reciben a los abrazos", indicó.

Crítica mediática

La extensa publicación del precandidato a presidente llega luego de que la periodista Viviana Canosa, que se había mostrado afín al economista en más de una ocasión, realizara una editorial en un canal de televisión compartiendo denuncias de que Milei habría organizado sus listas a cargos legislativos en conjunto con Sergio Massa.

La periodista criticó que "él decía que venía a terminar con la casta", pero que "estaríamos votando al Gobierno, si votamos a Milei".

"No puedo no decir esto, yo tengo que preguntarle a Milei y a su gente si ellos están negociando con Sergio Massa. Massa es mi límite", reprochó la conductora, compartiendo mensajes privados con el economista en el que le consulta por la situación.

"Lo que a mí más me extraña es que Milei no niega lo de Massa. Ponele que esta sea una operación contra Milei, pero ¿lo de Massa no es cierto? Nadie dijo 'es mentira lo de Massa'. Nadie lo dijo. Nadie lo dice. Yo quiero que Milei salga a decir que es mentira lo de Massa. Pero ni Kikuchi sale a decirlo . Es algo muy grave, porque Massa es la casta", concluyó Canosa.