Milei firmó un decreto que sube un 48% su sueldo y el de sus ministros

El presidente Javier Milei responsabilizó a la ex presidenta Cristina Kirchner por el incremento "automático" del 48% de las dietas para personal jerárquico del Poder Ejecutivo y que por tal razón lo dejará "sin efecto". La decisión de retrotraer ese incremento vino a colación de la denuncia pública realizada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien anticipó que presentará un proyecto para derogarlo. Lapidaria y sugestiva respuesta de la ex mandataria: "Lo hacía más valiente" .

La ex titular de Desarrollo Social de la Nación sentenció en redes sociales: " Con la bandera de la austeridad Milei nos miente. Firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento del 48% a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores".

"En el mismo proyecto pedimos que se suspendan el traslado de los aumentos paritarios para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial", aseguró la diputada. Y detalló: "Un Secretario de Estado en ENERO cobró 3.282.709,47. pesos y en FEBRERO obtuvo un salario de 4.864.945,09 pesos. El incremento fue del 48 % real".

Esto generó el rechazo del propio jefe de Estado, quien se mostró en desacuerdo con el aumento en las salarios de los legisladores a quienes apuntó con que "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata", al tiempo que adelantó que dejará sin efecto ese incremento. No obstante, acusó a la ex presidenta de haber fomentado ese decreto de incremento "automático".

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", adujo el mandatario nacional en redes sociales.

Una hora más tarde, Cristina Kirchner publicó una replica a la acusación de Milei en la misma red social. "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?", interrogó CFK.

"Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", criticó la ex presidenta.

Tal como mencionó el periodista Alejandro Bercovich, el aumento de las dietas figura en el Boletín Oficial y lleva su firma.

Tal como mencionó el periodista Alejandro Bercovich, el aumento de las dietas figura en el Boletín Oficial y lleva su firma. Las redes estallaron con planteos críticos donde le señalaban a Milei que había dos alternativas: que estaba mintiendo o que no sabe lo que firma.

El posteo en redes de Tolosa Paz ocurrió en medio de los cruces que se vivieron durante la semana luego de que los presidentes de las cámaras de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, acordaron otorgar un aumento de aproximadamente el 30% en las dietas de los legisladores nacionales.

A los trabajadores les sacaron 20 puntos de poder adquisitivo en sólo 2 meses de gobierno.

A los trabajadores les sacaron 20 puntos de poder adquisitivo en sólo 2 meses de gobierno.

A los jubilados de la mínima les dejaron el bono congelado en $55 mil en diciembre,…

Junto a Menem, el pasado jueves se reunieron el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo; su par de la UCR, Rodrigo De Loredo; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el estratega de comunicación Santiago Caputo.

Allí, Menem buscó tomar distancia de la medida que él mismo firmó al señalar que el incremento de dietas se otorgó de manera “automática” debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex presidente del Senado Amado Boudou y el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en 2011.

Estimado Presidente, me alegro que esta vez la demagogia les haya salido por la culata, pero no se haga el sorprendido, que la extensión del aumento a los cargos políticos está en el artículo 4 del Decreto que usted firmó.

No obstante eso, la noticia del aumento generó un fuerte malestar en la Casa Rosada, que buscó neutralizar el efecto negativo en la opinión pública.

Menem y Villarruel firmaron en febrero la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación en la que se estableció que el incremento salarial acumulativo para el primer bimestre del año fue de 16% a partir del 1° de enero de 2024 y 12% desde el 1° de febrero.