Milei en España: volvió a presentarse como un enviado del futuro y criticó al socialismo

"No dejen que el socialismo les arruine la vida", dijo el presidente al recibir la medalla internacional de la comunidad de Madrid

Sin medias tintas, volvió a polemizar con el presidente español Pedro Sánchez y destacó: "No dejen que el socialismo les arruine la vida. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más del 50% de pobres y una situación escandalosa, donde en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo: generar pobreza".