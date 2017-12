Miguel del Sel desmintió a la periodista cordobesa que lo acusa de manosearla en el marco de una entrevista que le realizó en 2009 y afirmó que el tema está en manos de su abogado y que lo seguirá hasta que ella "se retracte".





El exembajador en Panamá, Miguel Del Sel, dijo que las acusaciones de Silvia Pérez Ruiz (conductora y periodista de Telenoche y Noticiero Doce, de Córdoba) son "una barbaridad" y "una locura"





“Jamás he tocado a alguien. Esto está en manos de un abogado, un primo mío porque nunca he tenido abogado, como nunca he tenido problemas con nadie. En 60 años no tuve denuncias de nada, jamás cometí algo así o he tocado a alguien en una nota”,





Del Sel dijo no conocer a la periodista ni recordar la entrevista, que fue ocho años atrás. “Con los Midachi hemos hecho miles y miles de notas en 35 años. Por el año y lo que ella cuenta, coincide con la madrugada que murió mi vieja”, explicó el humorista a Radio 2.





“Ella dice que lo hace por sus hijas (sobre la denuncia pública de Pérez Ruiz). Yo tengo tres hijas, tengo familia, tengo amigos. No es joda, es muy jodido complicarse así por una mentira”, dijo y aseguró que seguirá acciones legales “hasta que se retracte” de sus dichos.





“Si he perdurado es porque respetamos a todo el mundo. Que Midachi es pícaro, bárbaro, pero hasta ahí, o decir piropos para que el otro se sienta bien, pero no esto. Estoy muy amargado, es la primera vez que voy a usar un abogado”, insistió.





Finalmente, Del Sel aseguró que no piensa repetir su descarg. “No pienso hacer más declaraciones", afirmó tajante.