La vicepresidenta, Gabriela Michetti, pidió "hacer un esfuerzo" para "dejar de ver" al papa Francisco "como un actor político de la Argentina".

Las declaraciones llegaron luego del pedido de "perdón" que hizo el Santo Padre hacia todos los que "puedan sentirse ofendidos" por algunos de sus "gestos".

La funcionaria sostuvo que el otrora obispo de Buenos Aires es ahora "el Papa de la humanidad" y recordó que el líder religioso "sufría mucho, de verdad le dolía" que lo relacionaran con la agenda política cuando vivía en la Capital Federal.

Durante una entrevista en TN, Michetti defendió el trabajo pastoral de Jorge Bergoglio y destacó que el "no puede dejar de recibir" a los dirigentes de los diferentes partidos que viajan al Vaticano para conocerlo.

El sábado, Francisco agradeció las cartas de felicitaciones que recibió por parte de varias figuras importantes de su tierra natal por el aniversario de su asunción como Papa y celebró que "la unidad es superior al conflicto".

"A las argentinas y argentinos que me expresaron su cercanía en el quinto aniversario de mi elección, quiero hacerles llegar mi afecto y gratitud. Me conmueve descubrir que, además del respetuoso saludo de las autoridades, en esta carta se hayan unido personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas", sostuvo en un mensaje que dio a conocer el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea. Además, la carta agregó: "Así se confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que la unidad es superior al conflicto".