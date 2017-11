"Mi marido nunca evadió impuestos", dijo la mujer de De Vido

La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, sostuvo que el detenido ex ministro de Planificación Federal "es inocente" y explicó que le "llama mucho la atención que, de golpe, todos encuentren delitos penales" en su contra, cuando durante su gestión no hubo ninguna "irregularidad administrativa".

"Mi marido nunca evadió impuestos, nunca. No tiene ninguna cuenta offshore, no tiene empresas en ningún lado, en ningún paraíso fiscal. No tiene absolutamente nada. A ver, díganme: ¿qué delito de guante blanco o económico le pueden atribuir?", cuestionó.

La pareja del ex funcionario nacional opinó, además, que De Vido "fue detenido para hacer un show mediático".

Por otra parte, admitió que fue "dos veces" al convento de General Rodríguez en el que tiempo después fue descubierto el ex secretario de Obras Públicas José López tratando de esconder 9 millones de dólares, pero aclaró que lo hizo cuando murió su hijo.

"Mi marido me acompañó una vez. Soy agnóstica, pero cuando fallece un hijo uno busca una explicación en algún lado", manifestó.

Opinó que "lo que están haciendo es someter a una auditoría en sede judicial a toda la gestión de Julio durante doce años" al frente de la cartera de Planificación.

"Entonces, si en doce años como ministro, durante las ejecuciones presupuestarias anuales y el seguimiento del día a día con intervención de órganos de control y garantía, nunca tuvo ninguna observación, lo que llama la atención es cómo de golpe todas estas causas se precipitaron", consideró Minnicelli en el programa de Mirtha Legrand.

Finalmente, la mujer criticó la denuncia contra De Vido por la compra de unos terrenos que hizo junto a su esposo cuando ambos eran funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.

"En la causa de enriquecimiento ilícito, en verdad debería figurar yo sola, no él, porque ese expediente está vinculado a la compra de una casa en Zárate, a una chacra, y en realidad la chacra mía. Es de las tantas chacras que eran modelos del barrio", precisó.