Memorándum: Esteche y Khalil también solicitaron ser excarcelados

El ex líder de Quebracho Fernando Esteche y Jorge Khalil, supuesto representante de la comunidad iraní en el país, pidieron ayer sus excarcelaciones ante el Tribunal Oral Federal 8 que liberó al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y al dirigente Luis D'Elía en la causa por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

En paralelo, familiares de víctimas del ataque reclamaron apartar a una de las juezas del tribunal, Sabrina Namer, por presunta falta de imparcialidad, y por su parte la Cámara de Casación designó por sorteo al tercer integrante del TOF8, tras la excusación de Nicolás Toselli por ser familiar de un testigos del caso. Esa vocalía quedará finalmente para José Michilini, miembro del TOF1, quien viene de votar en disidencia en la sentencia que absolvió al ex vicepresidente Amado Boudou en el juicio por el auto transferido con papeles apócrifos.

Fuentes judiciales informaron que el estudio de Fernando Burlando, defensor de Esteche y Khalil, pidió las excarcelaciones ayer y el tribunal tiene un plazo de 24 horas para resolver, luego de recibir el dictamen del fiscal de juicio, Marcelo Colombo, ya que cesó una suplencia de su colega Gabriela Baigún, quien durante esa subrogancia dictaminó a favor de Zannini y D'Elía.

Esteche y Khail están detenidos desde diciembre pasado en los penales de Ezeiza y Marcos Paz respectivamente por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien dispuso las prisiones preventivas con argumentos que ahora fueron puesto en controversia por el TOF8 al otorgarles la libertad a Zannini y D'Elía con el aval de la fiscal Baigún.

Por otra parte, la querella de dos familiares de víctimas del ataque terrorista a la Amia recusaron este lunes a la jueza Namer, que junto a su par Gabriela López Iñiguez falló a favor de la excarcelación de Zannini y D'Elía por entender que podría verse "afectada su imparcialidad".

"Namer no es quien garantiza la mayor objetividad posible, pero no por una objeción personal hacia nuestros representados, sino porque su intervención en este asunto, como titular de la UFI-Amia, luego de la muerte de Nisman, nos lleva a considerar que no puede opinar ni juzgar libre de prejuicios ", sostuvieron los abogados Tomas Farini Duggan y Juan José Avila.

Si el tribunal rechace el pedido para apartar a Namer, la decisión final será de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.