Melconian le pone una ficha a ganador a Macri para el 2019

El ex titular del Banco Nación Carlos Melconian afirmó ayer que el resultado de las elecciones presidenciales del 2019 "pone una duda a la transición de la economía", y sostuvo que el presidente Mauricio Macri "tiene probabilidad de volver a ser reelegido".

"Hay una gran una duda en la transición de la economía y sobre todo por lo que suceda el 10 de diciembre de 2019. En el fondo, los argentinos y el mundo van a querer ver si hay una maduración política, gane quien gane las elecciones, ya sea el bueno, el más o menos, o el malo, sobre la base que quien gane volverá a no tener mayoría en el Congreso", dijo el economista.

Melconian señaló que —si bien no tiene un "medidómetro"— el presidente Macri "tiene probabilidad de volver a ser reelegido".

"Nunca me he ido del lado del presidente. Volver o no a la función pública, a esta altura, es un tema menor. Hay que pensar con todas las camisetas puestas como hacemos para poner el hombro el 10 de diciembre de 2019, porque se van quemando los cartuchos", sostuvo.