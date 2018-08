Melconian insistió con llegar al "déficit cero" a cualquier costo

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió a las políticas económicas del gabinete de Mauricio Macri y cómo impactará esta devaluación en el país. En esta línea, el economista aseguró que el presidente "cometió errores de mala praxis en la economía, como el resto de la dirigencia política". Con respecto a la corrida del dólar , que a pesar de que el Banco Central vendió 330 millones de dólares sobre el final de la rueda casi supera los 40 pesos, Melconian aclaró que durante los primeros dos años de presidencia de Macri "la oferta 'empardaba' con la demanda y por eso no se veía este conflicto". Pero que en el momento que se excedió se generó "este infierno". El economista también se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este punto, concluyó que más allá de la desconfianza, el dinero provisto por el organismo para este periodo "no era suficiente" y los adelantos que le otorgue a la Argentina tendrán un costo. En medio de su crítica hacia el oficialismo, resaltó que ya no se puede responsabilizar a la "herencia" kirchnerista o la mala praxis de otras gestiones, sino que se tiene que mirar hacia adelante. Entrevista A Carlos Melconian En Codigo Politico

Como conclusión, Melconian resumió que es necesario que cuando el Presidente, su jefe de Gabinete o algún miembro de la "mesa chica" salga a dar explicaciones para "calmar" a los mercados deben dar más contenido y certezas. Y diagnosticó que hay un cierto desgaste político, porque no alcanza con que el equipo juegue bien, "si no hace goles".

"Un tema central es contra qué viene el adelantamiento de los fondos, porque si no es joda. Me imagino que debe ser contra un cierre fiscal. Si de 2.7 del PBI tenía que ir a 1.3, me imagino que se irá a cero el déficit", dijo el extitular del Banco Nación.

"El déficit cero me hace acordar a mi casa. Tengo 61 años y toda la vida viví con déficit cero, ¿Mi casa es déficit cero y en el país puede ser menos cinco? De ninguna manera".

"Basta de decir que eso es ortodoxia y ajuste, no jodamos más. Que la política diga que un país con menos cinco no aguanta. Tenés una década que lo aguanta si privatizás, otra que lo aguanta si tomás al BCRA, a los fondos de pensiones, al Banco Nación y te lo fumás. Y si no, otra década que aguanta la deuda. Algún día tengamos una década donde hay cero de equilibrio", continuó en una entrevista que concedió a TN.

Y finalizó: "No es una potestad ortodoxa. Es una cuestión de que todos los tipos en nuestras casas hacemos esto".