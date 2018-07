El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian renovó sus críticas a la gestión económica del gobierno nacional y dijo que el plan A "fracasó", por lo que el acuerdo con el FMI es el "plan B" del presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Luis Novaresio en A24, el economista trazó un panorama de cómo estará el país durante los próximos meses. "Empleo no se va a crear y el poder adquisitivo va a perder", señaló Melconian. Recordó al respecto que el plan original para este año era una pauta inflacionaria del 10 por ciento, pero que "después fue 15 por ciento y ahora 25 por ciento con corrección".

"En el durante pierde el poder adquisitivo y el empleo también. Y en el nivel de actividad el horno no está para bollos", dijo el economista.

Discrepancias. Melconian admitió como una "discrepancia" con el "entorno" de Macri la creencia que un "superministro" puede coordinar todas las áreas. "Esto no es una cuestión de que aparece un iluminado. Superman no hay. Lo que no puede tener un gobierno son todólogos", dijo y amplió, por si quedaban dudas, que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, "ocupó un rol preponderante".