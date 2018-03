Mefro Wheels: aparece una alternativa de reactivación

En el marco de buscar una salida a la fábrica de llantas Mefro Wheels, desde la UOM vuelven a tener expectativas porque nuevas puertas se pueden abrir. Ahora el gremio metalúrgico está impulsando un proyecto de fabricación de llantas para máquinas agrícolas, y en ese sentido desde hoy comienza una ronda de entrevistas con empresarios locales en búsqueda de interesados para "una fábrica que tiene todo para comenzar a funcionar", dijo Antonio Donello, secretario general de UOM Rosario.

"Vamos a comenzar a hablar con empresarios en Rosario y explicarles que hay un mercado interesante que puede ser el mercado de reposición y un futuro proyecto: hacer llantas para maquinas agrícolas. Vamos a mostrarles a los empresarios que la situación económica de la empresa ahora es mas viable que antes", indicó el dirigente gremial

Donello hace referencia en la tarea del juzgado comercial que tiene el concurso de acreedores de Mefro Wheels "la jueza del concurso (María Silvia Beduino) ya aclaró que había una supuesta deuda que no existía, entonces se sabrá fehacientemente lo que se debe, y el tiempo de pago sera de 5 y 6 años", argumentó el gremialista, que no dejó de lamentarse sobre el mercado de producción: "Es más difícil competir por las importaciones pero no imposible", arengó

Donello consideró que "si comienza el proyecto, que es viable, de producción de llantas agrícolas podrán sumarse a trabajar 40 o 50 compañeros, y después pensar en un contrato con terminales de automotrices", proyectó, y agregó: "Estamos hablando con empresarios; además, le pedimos colaboración a la provincia".