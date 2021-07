Máximo Kirchner: "No quiero un país que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros"

En otro tramo de su mensaje, Kirchner repasó y valoró la gestión del Ejecutivo nacional ante la irrupción del coronavirus y en ese sentido remarcó, al aludir a la campaña electoral de 2019: "Esta pandemia no estaba en el menú de ninguna fuerza política en su plataforma de campaña y los candidatos hablaban poco de salud". Y en el mismo sentido profundizó: "La Argentina hizo un enorme esfuerzo para salir de la pandemia".

Además, al referirse al DNU que modificó algunos artículos de la ley sobre vacunas, se preguntó ante sus pares: "Si un laboratorio (por Pfizer) nos hizo cambiar el andamiaje legal que había votado el Congreso, ¿cómo vamos hacer con el Fondo Monetario Internacional?".

"Tenemos que tener más autoestima"

“Tenemos que tener más autoestima como país ¿o acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia?", afirmó el legislador nacional, y agregó: "Cuando no escuchamos nuestra propia experiencia como pueblo terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que, con más y con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera algún ‘pero’ a la hora de poder negociar con la Argentina”.

En ese marco, el diputado oficialista continuó con su planteo: "No me quiero imaginar cómo vamos a hacer compatible el crecimiento y desarrollo que necesita la Argentina para dar respuesta a la gente con lo que quiere el Fondo", alertó.

En otro tramo de su mensaje, y en respuesta a dichos opositores, negó que exista una suerte de "geopolítica de las vacunas" que implique una preferencia por los laboratorios rusos y chinos: "¿De dónde nace que hay geopolítica para vacunar a los habitantes del país?", señaló y entonces recordó que el Pami le "compró en los últimos dos años (durante la actual gestión del FdT) a Pfizer 10 mil millones de pesos en medicamentos para los jubilados".

"Hablan de geopolítica, están jugando al TEG todo el tiempo", ironizó dirigiéndose a sus pares de la oposición y entonces les preguntó si sabían cuánto le había comprado el Pami a Pfizer en medicamentos en el último período.

"La geopolítica de las vacunas"

"En los dos últimos años 10.000 millones de pesos. ¿Eso es geopolítica? ¿Saben cuánto le compramos a Gamaleya? Cero. ¿Y cuántos medicamentos le compramos a Sinopharm? Cero", insistió. Y añadió que en 2019, el entonces candidato presidencial Alberto Fernández prometió que los jubilados tendrían "medicamentos gratis" y una vez ya en el Ejecutivo "cumplió con la promesa", pese a que el gobierno anterior (por el de Mauricio Macri) "se lo había retirado".

Máximo también reconoció "el esfuerzo" que está haciendo el gobernador bonaerense Axel Kicillof para "terminar hospitales que habían quedado en un 85 por ciento sin ser terminados" y destacó que completó esas obras "en la mayor de las velocidades porque se aproximaba la pandemia".

"Como país atravesamos un gran duelo, un enorme duelo, producto de la pandemia global. Es un duelo en dos dimensiones. La dimensión de quienes perdieron definitivamente la vida, de los que han perdido familiares, amigos y amigas, gente conocida, compañeros de militancia, por las circunstancias mismas que obligó la pandemia", remarcó.

Y agregó: "Después hay otra dimensión y otro duelo que es el de los proyectos de vida de muchos argentinos y muchas argentinas: proyectos de vida que en diciembre del '19 seguramente nadie imaginó esta realidad. Creo que esta pandemia no estaba en el menú de ninguna fuerza política. No existía, no estaba y si uno revisa las plataformas de los partidos políticos nadie decía en su plataforma cómo enfrentar una pandemia".

"Los reclamos de la oposición"

Asimismo, cuestionó: "Yo escuchaba a uno de los jefes de uno de los bloques reclamar como si la pandemia fuera inexistente, y uno tiene que ser más humilde cuando se viene de gobernar. Hay que saber tabular bien las cosas y es necesario que lo hagamos, porque sino después nos encontramos con episodios, como, por ejemplo, las palabras que yo leía hoy del ex presidente Mauricio Macri".

“El ex presidente dice 'yo la pasé muy mal cuando fui gobierno porque tenía medios dominados económicamente por el kirchnerismo calumniándome todos los días y jamás hice absolutamente nada'. Bueno, aunque a algunos los metió presos y a otros les hicieron diferentes tipos de denuncias", planteó en referencia a los propietarios del Grupo Indalo.

"Pero dice que su fracaso es, o que la pasó muy mal, por medios (de comunicación) de muy menor porte, mientras que, por ejemplo, éste (por el diario Clarín) nos anunciaba a comienzos de la gestión de Macri que los mercados nos ofrecían a este país irrelevante, 67 mil millones de dólares y que era récord", insistió el titular de la bancada del FdT mientras mostraba la tapa de un ejemplar de ese diario en el año 2016.