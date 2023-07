Pullaro: "Los votos no fueron individuales, los santafesinos eligieron un espacio político"

—Los votos fueron a un espacio político y los candidatos somos depositarios de los valores de los espacios políticos. La cantidad de votos no es en términos individuales, los ciudadanos de la provincia eligieron en función de lo que representa Unidos para Cambiar Santa Fe, que, en definitiva, expresa los mejores valores de Juntos por el Cambio y el Frente Progresista en un frente político.

—¿Y por qué cree que lo acompañaron más a usted?

—Creo que planteamos con mucha claridad un programa de gobierno. En reiteradas oportunidades señalamos qué íbamos a hacer en seguridad, educación, salud pública. En cómo íbamos a mejorar el empleo público para que la burocracia del Estado sea más eficiente, y en pensar en un modelo productivo diferente, basado en las fortalezas que tiene la provincia de Santa Fe: el campo, la industria y el comercio. Ese proyecto hizo que los santafesinos nos acompañen de manera mayoritaria, pero insisto: no es el acompañamiento a un candidato o a una fórmula, sino a los valores que representa este espacio político en la provincia de Santa Fe.

—La previa de la elección fue muy brava, sobre todo de parte de Losada. ¿Le parece que el piso de votos está garantizado?

—De Losada y de Fein. Sí, porque el electorado vota valores y principios, y en determinado momento acompaña modelos. Estamos trabajando para que esos casi 960 mil electores que nos acompañaron en las Paso, que es el número que según nuestras planillas va a dar el recuento definitivo, vuelva a confiar el 10 de septiembre en nuestra fórmula.

—Después de las primarias se mostró muy cauto, remarcando que todavía no se definió nada. De 1 a 100, ¿cuántas chances cree que tiene de ser gobernador el 10 de diciembre?

—Es difícil contestar eso. Nosotros vamos a trabajar, y ya lo empezamos a hacer, como si hubiéramos perdido la elección. Fueron las Paso y la gente definió perfiles y quién quiere que represente un espacio político. El desafío ahora es consolidar ese caudal electoral de nuestro espacio político, encarnado en una fórmula.

image.png

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

—¿Cuáles son los próximos pasos hacia el 10 de septiembre?

—Vamos a convocar al resto de los partidos políticos como lo hicimos ayer (por el viernes). Fue una excelente reunión. Se está conformando un comité de campaña unificado entre entre los quince partidos políticos y las tres propuestas electorales, se van a conformar 19 comités de campaña departamentales y se va a conformar un nuevo esquema de equipos técnicos en donde se expresen las distintas propuestas políticas de nuestros programas de gobierno.

—¿Preocupa el nivel de ausentismo, voto en blanco y nulo?

—Sí, e intentamos generar expectativas en los electores, decirles que Santa Fe es una provincia que realmente puede cambiar y que va a cambiar si se la gobierna bien, con sensatez y con mucho esfuerzo. De todos modos, más allá de que nosotros tuvimos un espaldarazo importante, nos preocupa y nos interpela como dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe que la gente no vaya a votar o elija ninguna opción.

—Falta cerrar el escrutinio definitivo. Si bien su apuesta en Diputados fue Corral, ¿los beneficia que gane Clara García para que la oferta exprese más la diversidad de la coalición?

—No quiero adelantarme, pero la lista de Diputados va a estar representada por una multiplicidad de actores que representan a Unidos para Cambiar Santa Fe. Clara García hizo una elección extraordinaria y José Corral y Dionisio Scarpin hicieron una elección muy buena. Son los tres primeros que van a figurar en la boleta. Entiendo que tienen que trabajar fuertemente para garantizar el triunfo en Diputados. Clara representa lo mejor de un espacio político que es el Partido Socialista, fue la mujer de Miguel Lifschitz, el mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe a mi criterio. Yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical y Gisela Scaglia representa los mejores valores del PRO en Santa Fe. Falta todavía un trecho para definirse quién encabeza, pero va a ser una campaña conjunta entre las tres cabezas de lista más votadas en la provincia de Santa Fe.

—En la reunión en Metropolitano plantearon que el gran objetivo es obtener la mayoría en la Legislatura. ¿Qué piensan hacer con todo ese volumen político?

—Si bien el respaldo fue importante y mayoritario para Unidos para Cambiar Santa Fe todavía no ganamos la elección. Quiero valorar el aporte del presidente de mi partido, Felipe Michlig, de Cristian Cunha, como presidente del PRO, y de Enrique Estévez como presidente del Partido Socialista, que fueron quienes más trabajaron para que se constituya este frente político en la provincia de Santa Fe. Pensar que ya ganamos el Ejecutivo y que vamos a tener mayoría en ambas Cámaras sería adelantarse a algo que podría pasar, pero que todavía no sucedió. En este momento estamos concentrados en fortalecer la elección para gobernador y vice, en fortalecer a cada uno de los 19 departamentos para sostener los siete senadores e intentar ganar ocho o nueve más, algo que es posible, y sostener la diferencia de 80 mil votos que tuvimos en la categoría diputados. Esos son los objetivos que tenemos hoy, pensar más allá de eso sería adelantarnos algo que aún no sucedió.

—¿Está en carpeta la reforma constitucional?

—Todos los partidos políticos lo han planteado en muchas oportunidades y tenés un montón de temas trascendentes, pero en mi agenda como gobernador, la de los problemas de los santafesinos, aparecen la seguridad, la educación y el fortalecimiento del sistema productivo.

—Hablaba de generar expectativas en los electores, y una de las características de esta etapa es que el capital político se licúa muy rápido. ¿Tiene pensadas las medidas para esos primeros cien días de gobierno?

—Hay que sacar rápidamente a la policía a la calle. Hoy no está. La policía no puede estar en destacamentos o en comisarías, tiene que estar en la calle previniendo. Para eso hay que llevar adelante y rápidamente una reforma administrativa para que el personal civil pueda cumplir las funciones administrativas y el personal policial de seguridad cumpla las funciones de prevención. Ese es el punto número uno. En segundo lugar retomar las investigaciones criminales complejas en quince barrios de Rosario, ocho barrios de Santa Fe y dos barrios de Rafaela, focalizarnos ahí y ponerle mucha cabeza con el Ministerio Público de la Acusación. Para eso son fundamentales, además de los hombres y las mujeres de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, algunos fiscales que tienen muy claro lo que sucede en el territorio. En tercer lugar, tomar el control del servicio penitenciario: basta de que los narcos organicen desde allí balaceras y delitos o conduzcan sus organizaciones criminales con más violencia. A estos tres aspectos se suma como cuarto punto un abordaje territorial multiagencial.

—¿Y en educación?

—El primer decreto que voy a sacar es terminar con la no repitencia. Es igualar para abajo: no está bien que un pibe que no va a la escuela o que no estudia tenga el mismo derecho de pasar de año que un pibe que estudió, que se esforzó. No estamos de acuerdo. La segunda medida es devolverle a los docentes el derecho de evaluar. Hoy un docente que enseña una materia durante un año no puede calificar a un alumno, lo tiene que hacer a través del consenso con otras materias que componen un área. También tenemos que volver a los 180 días de clases y tener un censo de infraestructura escolar, para que rápidamente se puedan resolver los problemas de infraestructura que hay en las escuelas y en los institutos que dependen de la provincia en materia productiva. Nos vamos a enfocar rápidamente en la infraestructura vial, energética y en conectividad, y vamos a poner en marcha un plan de financiamiento, a través del fondo que creó Miguel Lifschitz en 2017, para apostar fundamentalmente a la producción.

image.png

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

—El peronismo salió muy golpeado de las Paso, aunque hay que ver qué sucede en las generales. ¿A quién imagina como su principal adversario político en lo que viene?

—A Perotti, que se quiere esconder en la Cámara de Diputados, y quiere tener una mayoría parlamentaria para obstruir las políticas públicas de cambio que tienen que venir a la provincia de Santa Fe.

—¿Su gobierno va a tener una pata peronista?

—Sí, muchos hombres y mujeres del peronismo no kirchnerista apostaron y trabajaron en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe y van a tener participación en el gobierno. También muchos intendentes. Vamos a trabajar juntos porque para hacer las reformas que necesita la provincia de Santa Fe se necesita una mayoría sumamente amplia. No sólo legislativa, sino de consenso político.

—Vuelvo a la relación con Losada. Dijo que le gustaría que forme parte de la campaña. En medio de esa conversación rápida en el bunker…

—(Interrumpe) no fue tan rápida. Y la valoro mucho. Después de lo dura que fue la campaña que Carolina me haya llamado ese día y me haya felicitado fue muy importante. Lo tomé como un gesto de grandeza por parte de ella, igual que Mónica Fein. Las dos se pusieron a disposición y sus declaraciones de esa noche fueron muy claras: se enfocaron en el objetivo, ganar el gobierno de la provincia de Santa Fe y hacer un aporte para terminar con el kirchnerismo, o superarlo, en el orden nacional.

—Más allá de las felicitaciones, esas cosas que le dijeron en campaña, ¿se pueden perdonar a nivel personal?

—Sí, absolutamente. Se traza una línea y se empieza de nuevo. Lo dije antes: en ningún momento ni Mónica ni Carolina cruzaron el límite, más allá de los títulos que tenían más volumen mediático que sus declaraciones.

—Su candidato en Rosario fue Tessandori. ¿Va a trabajar en la campaña con Javkin?

—Voy a trabajar para que todos los presidentes comunales e intendentes del frente Unidos para Cambiar Santa Fe puedan ganar. Porque entendemos que son la mejor alternativa para nuestra provincia y defienden los mismos valores y principios. Es mucho más fácil llevar adelante un gobierno con ellos que con quienes no piensan lo mismo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1682042479376498689&partner=&hide_thread=false Santa Fe Puede mejorar en la lucha contra el delito y la violencia, por eso son fundamentales las 14 propuestas que presentamos junto a @horaciorlarreta y @GerardoMorales para implementar en Rosario, en la provincia y en todo el país una revolución en Seguridad. pic.twitter.com/9qIBOpg9J9 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 20, 2023

—¿Se convirtió el domingo en una figura nacional del no peronismo?

—No, para nada. Lo nuestro fue una elección provincial. Representamos un proyecto y un programa de gobierno para la provincia de Santa Fe. Si la gente nos vuelve a acompañar el 10 de septiembre vamos a estar 24 horas los siete días de la semana durante cuatro años para resolver los problemas de acá. Obviamente vamos a aportar para que haya un cambio en la Argentina y nos parece importante, pero no soy un referente nacional.

—Dijo que va a votar a Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo dos veces en la misma semana en Rosario. ¿Cuál va a ser su participación en su campaña presidencial?

—Creo que es la persona más preparada para gobernar a la Argentina y voy a votar por él, pero la responsabilidad que hoy tengo es mayor: representar a un frente político que es Unidos para Cambiar Santa Fe donde hay personas que apoyan a otras candidaturas. Por eso, lo mío es en términos personales. Tengo excelente relación con Patricia Bullrich, estuve hablando en estos días con ella y su vicepresidente y vamos a mantenernos sumamente equilibrados con todas las fórmulas presidenciales, porque la responsabilidad colectiva es mayor a la individual.

—El domingo estuvo en el escenario Martín Lousteau. Con él tiene una gran relación y puede ser jefe de gobierno porteño. ¿Con usted, con él y con otros dirigentes hay un renacer del radicalismo como opción para cargos ejecutivos?

—En la provincia ganó un frente político que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe. Lo componen quince partidos y le toca el honor de encabezar a un radical y a una mujer del PRO. Pero no ganó el radicalismo, ganó Unidos para Cambiar Santa Fe. Si creemos que los votos son de un partido político no entendimos nada de lo que hicimos durante veinte meses.