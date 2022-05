Mauricio Macri le respondió a Alberto Fernández: "Está fuera de sí, desencajado"

El presidente calificó a su antecesor de "ladrón de guantes blanco", y la réplica del ex mandatario fue también dura: "Este hombre destruyó la palabra, a la mañana dice una cosa y a la tarde otra"

Alberto Fernández disparó contra Mauricio Macri al calificarlo como "ladrón de guante blanco" y el ex presidente no demoró en replicarle: “Está fuera de sí, desencajado. Cristina Kirchner inventó este gobierno con alguien que no tenía ni voto propio ni liderazgo alguno”.