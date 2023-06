Mauricio Macri le bajó el pulgar al ingreso de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio

"No se puede poner en riesgo a la coalición a ocho días del cierre de alianzas", dijo el ex presidente sobre la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta.

“No cambiás las reglas si estás tranquilo y seguro en el camino que vas”, comentó suspicaz Macri, sobre el planteo que hizo Rodríguez Larreta de sumar al dirigente del Partido Justicialista de Córdoba, y añadió: “Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: 'Somos el cambio o no somos nada'".