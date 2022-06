Mauricio Macri: "La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala contiene una peligrosa amenaza al orden democrático"

El ex presidente disparó contra el jefe de Estado, quien tras su viaje a Jujuy aseguró que en la provincia "se ha instaurado un sistema de persecución"

El ex presidente Mauricio Macri criticó con dureza a Alberto Fernández por su visita a Milagro Sala en el centro médico donde está internada por una “trombosis venosa profunda” en Jujuy. “Amenaza a todo el orden democrático”, escribió el ex jefe de Estado en Twitter, en una clara alusión al desafío a la Justicia que representa la decisión presidencial.

La visita del primer mandatario argentino despertó la fuerte reacción de la oposición. Una de las voces más airadas contra el viaje del presidente fue precisamente Morales, quien no solo cuestionó al presidente sino que señaló: “Podría haber ido a visitar a las víctimas de Milagro Sala”, sobre quien dijo: “Es una delincuente”.

“Me duele que el presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En la medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, advirtió.

Embed La intempestiva visita en el día de hoy del presidente Fernández a Milagro Sala es un evidente desafío a la Justicia, a la autonomía provincial, la autoridad del gobernador y al pueblo jujeño. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 30, 2022

No solo hubo reacciones de la oposición, también se manifestó, aunque en otra dirección, el dirigente social Juan Grabois, quien le pidió a Fernández que indulte a la líder de la Tupac Amaru, detenida por asociación ilícita por la Justicia de Jujuy. El jefe de Estado le respondió de inmediato diciendo que “el único que puede indultar es el gobernador Morales”.

"Ha sido juzgada por tribunales provinciales", explicó por la noche en C5N Fernández y ratificó que el único que puede indultarla es el gobernador de la provincia. "Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución. No me pueden pedir que haga un gesto que sea contradecir a la Constitución", añadió.

Embed Quiero volver a manifestar mi compromiso con Milagro Sala.



Desde siempre he planteado lo indebido de su detención y lo irregular del proceso. Milagro ha sido perseguida, hace 7 años que está privada de su libertad y tanto su salud como la de su marido se han deteriorado mucho. pic.twitter.com/Hbg7OLu6qr — Alberto Fernández (@alferdez) June 29, 2022

Asimismo, afirmó: “Lo que quise con esto fue poner en evidencia. Cuando fui a ver a Lula cuando estaba preso, ¿cuál fue el sentido de ese viaje alertar al mundo que un candidato a presidente en la Argentina estaba diciendo que Lula estaba mal detenido y que eso repugnaba al sistema democrático de América Latina”.

"Se ha instaurado un sistema de persecución"

En ese sentido, dijo que "se ha instaurado un sistema de clara persecución" contra la dirigente social Milagro Sala, a quien visitó esta mañana en la clínica privada de la capital de la provincia de Jujuy, donde se encuentra internada desde el lunes, y consideró que "lo que le está pasando es el resultado de las decisiones de la justicia de Jujuy".

"En un Estado de derecho todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", dijo Fernández en declaraciones al canal televisivo y recordó que "desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y particularmente con Milagro Sala, por la forma en que está detenida, la naturaleza de los procesos, por las maniobras persecutorias".

"La Justicia argentina es responsable", añadió y subrayó: "Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución. No me pueden pedir que haga un gesto que sea contradecir a la Constitución".