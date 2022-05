Mauricio Macri: "Cristina es una víctima de las promesas de un presidente que no cumple"

El ex presidente criticó con dureza a Alberto Fernández. "Lo importante es la inflación, no la ilustración de los billetes", disparó.

"No tiene rumbo, no tiene una idea clara. Él dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días. Ha destruido la palabra presidencial”, insistió el líder del PRO sobre las decisiones del jefe de Estado, y añadió: “Cristina Kirchner es una víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna. Ella recibió un montón de promesas y él no le cumple ninguna".

Consultado sobre la renuncia de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio, Macri fue contundente: “El control de precios falló hasta con los gobiernos más temidos del mundo. Es una payasada el control de precios. Desde la época de los fenicios, la gente comercia y se defiende de un Estado que lo roba. Hay que tener un gobierno responsable y no que le robe el trabajo a la gente con cada vez más impuestos”.

“La economía en negro no se sabe en que niveles está. La gente importa y esconde las importaciones. A pesar de eso, este gobierno está disfrutando la mayor liquidación (de divisas) del campo de la historia. Y no tiene dólares porque han destruido la confianza", explicó Macri.

"Siempre se la agarran con el que trabaja y especialmente con el campo. Siempre escupir para arriba. Uno debería darles condiciones para exportar alimentos para 800 millones de personas con más caminos, mejores puertos, más aviones, energía, wifi. No han lanzado una obra importante en estos dos años y medio”, añadió.

Finalmente, criticó con dureza el cambio de las imágenes de los billetes. "Esta gente es tan perversa que ahora quiere cambiar la ilustración de los billetes, como si esto parará la inflación. Lo importante es la inflación, no la ilustración de los billetes. Pero por no haber impreso mayores con mayor denominación, gastaron más de 180 millones de dólares demás en los últimos dos años. Eso son más de 70 escuelas. Cómo la gente no va a tener bronca", concluyó.