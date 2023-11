Massa pedirá licencia en el Ministerio de Economía para facilitar la transición

La voluntad política encontró un límite y Massa no pudo perforar el techo que puso la economía

El propio Massa confirmó la derrota incluso antes de que se publicaran los números oficiales. "Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligieron para los próximos cuatro años", dijo.