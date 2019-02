"Massa no puede encabezar un proyecto alternativo y tal vez tampoco yo", sostuvo Lifschitz

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, insistió en que Cristina Kirchner y su sector político deberían estar fuera de un proyecto alternativo y aseveró que quien encabece esta opción electoral "debe ser una figura que simbolice ese espacio amplio de unidad", e incluso descartó para ese lugar a Sergio Massa, a Ricardo Alfonsín y hasta a sí mismo. "Tenemos una pertenencia muy definida a un sector", argumentó.

Lifschitz dijo que se encuentra abocado a "renovar el concepto de progresismo y recuperar un espacio que se fue diluyendo".

"Un sector de la sociedad está buscando alternativas. Y una de esas alternativas podemos ofrecerla desde nuestro espacio político", indicó, además de llamar a "romper la polarización", ya que la sociedad se encuentra "discutiendo sobre proyectos que ya mostraron su fracaso o al menos sus limitaciones para resolver los problemas estructurales de la Argentina", en obvia referencia al kirchnerismo y el actual gobierno de Cambiemos.

Sobre la opinión de Victoria Donda acerca de un gran frente de unidad que incluya a Cristina, el gobernador santafesino fue tajante: "Aunque coincidimos en muchas cosas, no comparto esa opinión. Un frente antiCambiemos o antiMacri no debería incluir todo el espectro político, no debería incluir el kirchnerismo. Lo que yo pretendo es construir una alternativa superadora al kirchnerismo y superadora a Cambiemos. Esto naturalmente excluye al kirchnerismo duro y el PRO duro".

En diálogo con "Terapia de noticias", de La Nación +, dijo además que Massa "no es una alternativa posible o viable. Representa a un sector del peronismo, lo mismo que Urtubey: tienen una representación acotada y nosotros tenemos que construir un proyecto que salga de los límites del peronismo o incluso del progresismo. Quien encarne esa propuesta debe ser una figura que simbolice ese espacio amplio de unidad. No puede ser Massa y tal vez tampoco pueda ser yo o Ricardo Alfonsín, que tenemos una pertenencia muy definida a un sector".

"Lo que debemos construir primero es un proyecto alternativo", resaltó.

También dejó fuera de la "tercera alternativa" al PJ santafesino. "Eso es distinto, las realidades provinciales tienen otra lógica que lo nacional. Nosotros vamos a competir con el peronismo en Santa Fe".

Lifschitz también se refirió al flagelo del narcotráfico en la provincia. "Venimos descendiendo los indicadores, fundamentalmente en la violencia, que es el efecto más visible", sostuvo, y remarcó que "desciende lentamente pero en forma gradual y progresiva, y esperemos que este año se mantenga".

Rescató además de "acción y decisión del gobierno nacional de enfrentar el fenómeno y coordinar con las provincias" la lucha contra el narcotráfico.

Sobre los atentados a balazos contra el Poder Judicial, aseguró que "la mayoría de los casos han sido esclarecidos. Todos estaban vinculados al mismo grupo, a la misma persona, uno de los Cantero que ha sido el cerebro de todo esto".

Finalmente, el gobernador también habló de la situación energética en Santa Fe. "Tenemos indicadores comparativamente muy buenos, estamos en nueve horas por año (de cortes de luz) por habitante en la provincia en su conjunto, pero en la ciudad de Rosario estamos en tres horas por habitante. A pesar de eso la gente se queja y a pesar de eso seguimos invirtiendo", aseveró.