Massa: "Estaré donde me ponga el voto de la gente"

Como en 2015, Sergio Massa volverá a intentarlo. "Quiero ser su presidente", dijo ayer en la Rural de Buenos Aires, para dar el paso inicial. "Estaré donde me ponga el voto de la gente, para liderar o para acompañar", dijo en el final de su discurso frente a unos quinientos militantes y dirigentes del sector.

La definición, explícita, aleja la alternativa de que se baje de la candidatura. Algo que le viene reclamando el sector que impulsa la candidatura de Roberto Lavagna. Todo indica que Massa lo va a esperar al ex ministro de Economía en agosto próximo, en las urnas. Si el ex funcionario de Néstor Kirchner acepta el convite o no, en el esquema de Alternativa Federal, forma parte de las preguntas políticas abiertas, y sin respuestas, hasta junio.

Massa prometió "tapar la grieta con valores y enterrar el odio", a la vez que pidió disculpas ante quienes "se pudieron haber sentido decepcionados". Y reflexionó: "Tuve la soberbia de creer que los votos eran un cheque en blanco. Ahora maduré".

El dirigente comenzó su carrera electoral en las grandes ligas, en 2013, con un resonante triunfo en la provincia de Buenos Aires, con el 44 por ciento de los votos. Luego, en 2015, bajó (candidato a presidente) a una cifra cercana a los 20 puntos. Y en 2017 continuó descendiendo, otra vez en territorio bonaerense, al 10 por ciento.

El lanzamiento del líder del Frente Renovador (FR) tuvo un formato, "10 compromisos para la Argentina", que arrancaron con "prosperidad inclusiva". En ese punto, Massa apuntó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió "que los muertos no pagan". Y agregó: "Con el ajuste no se crece".

Luego explicó su plan para luchar contra la pobreza y su pretensión de convertir los "planes sociales en empleos formales". Como es ya un estilo en el mundo massista, el acto siguió un guión prolijamente trazado. Una pantalla de grandes dimensiones y alta definición, como telón de fondo del escenario, mostró casi un documental completo, una auténtica road movie, de la recorrida por el país que Massa concretó con su camioneta de siete plazas, durante el verano pasado. Fueron 63 días y 25 mil kilómetros. En todas las imágenes, el candidato se muestra manejando y conversando, acompañado de pobladores, por las rutas argentinas.

Después, en el punto 3, Massa puso especial énfasis en la educación, que "debería tener el 8 por ciento del presupuesto, y no del 5, como está destinando Cambiemos en la actualidad (por ley debe ser 6 por ciento o más)". Prometió que, de llegar al gobierno, "aumentarán los salarios docentes".

Otro capítulo fuerte (planteado como "pretensioso, un punto de partida para discutir con la sociedad") aludió a la protección de los "mayores".

"Los jubilados son los que más perdieron con este gobierno", subrayó. También aseguró que no usará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la "timba" ni para otros fines distintos a los que fue creado.

Luego de una hora exacta de discurso, Massa recibió la ovación de su gente, bajó del escenario y abrazó y besó —emocionado— a su esposa, Malena Galmarini. Luego continuó, uno a uno, con dirigentes y amigos que se acercaron a saludar. Entre otros, al diputado nacional Alejandro Grandinetti.

desde el estrado. Sergio Massa cuestionó las políticas implementadas por la administración macrista.