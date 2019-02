Massa descartó la posibilidad de una alianza con CFK

Sergio Massa, precandidato a presidente por Alternativa Federal, dijo ayer que su distancia respecto de la ex mandataria y actual senadora nacional Cristina Kirchner es "taxativa en la acción", luego de las suspicacias desatadas por no rechazar de manera explicita una posible alianza con Unidad Ciudadana (UC).

"Soy taxativo en la acción (respecto de la imposibilidad de un acuerdo) desde 2013. Cuando todos hablaban del sueño de la eternidad, me enfrenté (a Cristina) junto a un grupo pequeño de intendentes. Después, en 2015, construimos esta alternativa, y lo mismo ocurrió en 2017 con Margarita Stolbizer (GEN)", enumeró Massa.

Agregó que hace "nueve años" que no habla con la ex presidenta y que su distancia respecto de ella "es una conducta" que data desde hace tiempo. Pero agregó que "es importante decirle al votante de Unidad Ciudadana que no alcanzan con las candidaturas de culto", en referencia a sus pronunciamientos en el acto realizado días atrás en Mar del Plata.

En tanto, señaló que con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna mantienen un trabajo en forma "coordinada" y que lo hacen "con mucho respeto".

"Obviamente, pretendo conducir esta mayoría de alternativa (en referencia a su aspiración a la Presidencia) y el desafío es construir una opción para ganar la lucha contra la pobreza y el desempleo, sino seguimos discutiendo sobre personas", aseveró.

Paralelamente, Massa criticó al gobierno de Mauricio Macri por seguir "apostando a la timba financiera" y solicitó "dejar de pedir plata prestada y generar dólares".

También se opuso a la suba de tarifas de los servicios públicos al sostener que "deben ir acorde a los salarios", al reflotar su propuesta de 2016.

Massa indicó que los aumentos son una "mecánica que favorece a empresas manejadas por amigos del presidente" y anunció que mañana la diputada nacional Graciela Camaño hará una presentación "vinculada a los circuitos de devolución a las compañías de gas que desnuda que el gobierno les está garantizando la rentabilidad".

Sobre las Paso, Massa dijo que "la Argentina debió haber ido al sistema de boleta única", y sobre quién será el candidato del Frente Renovador (FR) a la Gobernación de Buenos Aires, anunció: "Lo definiremos la primera semana de marzo próximo".

Asimismo, el dirigente de Alternativa Federal se reunió con la representante del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Elisa Trotta Gamus, y le manifestó su "solidaridad" por la crisis que atraviesa ese país, en un gesto más de diferenciación con el kirchnerismo que apoya la gestión de Nicolás Maduro.

mensaje interno. El titular del Frente Renovador admitió que aspira a "conducir" Alternativa Federal.