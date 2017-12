Massa, contra "el mecanismo del látigo y la chequera"

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, consideró ayer que "el mecanismo del látigo y la chequera" para condicionar la voluntad de gobernadores "no cambió" durante la gestión de Cambiemos sino que "se agravó".

"Sin duda que el mecanismo del látigo y la chequera no cambió sino que se agravó y lastima la democracia. La Argentina vive hoy una severa distorsión: de cada 100 pesos de impuestos, 75 se lleva la Nación y solamente 22 quedan en las provincias y tres en los municipios. Eso genera una enorme dificultad, se pierde autonomía, capacidad de inversión y desarrollo local", lamentó.

Así se refirió el ex intendente de Tigre a propósito del acuerdo fiscal que firmaron los mandatarios provinciales con el gobierno nacional, que incluyó el aval a la reforma previsional que hoy obtendría sanción definitiva en la Cámara de Diputados.

Sobre la controversial iniciativa que modifica la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y de la asignación universal por hijo (AUH), ratificó que está "absolutamente en contra" porque "es una ley de recorte".

"Lo que estamos viendo no es una reforma previsional sino una ley para recortar jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, pensiones de veteranos de Malvinas y asignaciones universales por hijo y familia", aseguró el dirigente.

"No estamos frente a una reforma previsional sino frente a una ley que le recorta beneficios a 17 millones de personas. Si no fuera así, no necesitarían un bono para compensar", sostuvo al ratificar que su espacio votará contra el proyecto.

"Una reforma supone que se hizo, entre otras cosas, un estudio del bono demográfico, una evolución del mercado de trabajo y todo eso no ocurrió. Lo que se hizo fue un cálculo en los beneficios de la seguridad social para ahorrarse 70.000 millones" de pesos, cuestionó. Y concluyó: "Si las provincias dicen que ganan y la Nación tiene superávit, hay alguien que perdió. Hablo de los jubilados, los pensionados, las mamás que cobran la asignación y nuestros veteranos de Malvinas".