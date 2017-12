Masiva protesta de gremios contra el ajuste laboral

Una multitudinaria marcha recorrió ayer por la mañana las calles de Rosario en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la CTA Autónoma y el Paro Nacional de ATE. Sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, comisiones internas y cuerpos de delegados se movilizaron para plantear su oposición a los proyectos de reforma laboral y previsional y al pacto fiscal. A nivel nacional la protesta tuvo una fuerte repercusión y el epicentro fue la Plaza de Mayo, donde referentes gremiales anunciaron que profundizarán "un plan de lucha en las calles" para evitar que esas iniciativas se aprueben en el Congreso.

Además de los estatales, también la Federación Aceitera decretó una huelga nacional, al igual que los profesionales de la salud nucleados en la Fesprosa, por lo que el Sindicato de Aceiteros de Rosario y el Siprus fueron parte de la movilización. Por su parte, la docencia de Amsafé Rosario desobligó de 10 a 14 para poder participar de la medida. También marcharon los docentes universitarios de Coad, Químicos y Afines de San Lorenzo, Sindicato de Jaboneros de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, la Coordinadora Sindical Clasista, y el Sindicato de Obras Sanitarias, entre otros.

La actividad culminó con un acto en las escalinatas de la sede local de la Gobernación, donde se leyó un documento que dio cuenta de cada uno de los reclamos por los que se marchó en todo el país. "La marcha fue una pueblada grande de trabajadores. Ha sido un ejemplo claro de la necesidad que tenemos de ser más y más grandes para que la democracia no corra riesgos" y "repudiar a los traidores que votan o que impulsan la reforma laboral y jubilatoria", apuntó Raúl Daz, secretario general de ATE Rosario.

En Buenos Aires, el secretario general de ATE, Hugo Godoy, se dirigió al presidente Mauricio Macri y a los legisladores: "Sepan quienes están avalando estas leyes infames que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que se aprueben".

Esta marcha llega luego de la masiva protesta de la semana pasada de la Resistencia Multisectorial, donde concluyeron las dos CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) del radical K Sergio Palazzo y los gremios de la CGT que siguen a Pablo Moyano. Algunas organizaciones que ayer se movilizaron también lo habían hecho el miércoles pasado.

En aquella jornada el proyecto de reforma previsional y las leyes de consenso y responsabilidad fiscal obtuvieron media sanción del Senado. Se estima que Diputados la tratará el 20 de diciembre.

En tanto, la reforma laboral quedó trabada en la Cámara alta y todo indica que ya no se tratará este año. Ante este escenario, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que comanda el triunviro moyanista Juan Carlos Schmid, divulgó un duro documento contra las propuestas del Ejecutivo y no descartó el lanzamiento de nuevas medidas de fuerza.