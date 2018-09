Una nutrida marcha de trabajadores convocada por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) se llevó a cabo hoy por las calles del centro de la ciudad en protesta por el ajuste que propone el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri y que se refleja en el Presupuesto 2019 que se debate en la Legislatura nacional.

Representantes de gremios y organizaciones sociales concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente al Palacio de los Leones, y luego recorrieron por Santa Fe hasta la plaza San Martín, ante la sede de la Gobernación provincial, gritando a viva voz consignas en contra el plan económico gubernamental y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Edgardo Arrieta, de la Confederación General del Trabajo (CGT), puso de relieve la amplia convocatoria de la protesta de hoy. "Este modelo ha errado el modelo económico, y esto que se ve hoy en la calle es el resultado de esta política económica, que solo propone más más ajuste para los que menos tienen", señaló.

"Esto hay que pelarlo así, con la gente y en la calle, porque pueden entrar todos los millones que quieran, que así como entran se van a ir", expresó Arrieta, y recordó: "Este es el cuarto paro que convocamos, en los anteriores no tuvimos respuesta del gobierno y seguramente con este tampoco la vamos a tener".

"Por lo menos tienen que pesificar las tarifas y volerlas al 2017, hoy la gente no puede pagar la luz ni el gas, es una realidad", reclamó Arrieta, y añadió: "Por eso tenemos que estar en unidad y en la calle con la gente, para hacer que el gobierno modifique las cosas que ha hecho mal y que le hacen tanto mal a la gente".

El titular de Amsafé Rosario, Gustavo Térez, destacó la adhesión que tiene la medida de fuerza que se inició en horas del mediodía y la marcha que recorrió las calles céntricas de la ciudad y que convergió en la plaza San Martín, frente a la sede la Gobernación de Santa Fe.

"Hemos comenzado un plan de lucha necesario para que no pase el Presupuesto que le gobierno a elaborado con los agentes del Fondo Monetario Internacional", disparó el dirigente gremial, y añadió: "Este es un presupuesto colonial, no es el Presupuesto del pueblo, por eso no se tiene que aprobar".

"Hay que impugnar este Presupuesto, que implica ajuste en educación, en salud y también para los jubilados y las personas con discapacidad", enfatizó Téres hoy, en el marco de la manifestación de la CTA, y destacó que mañana "habrá una lucha inmensa" contra el modelo económico del gobierno nacional.

"Este gobierno se está olvidando de los sectores más vulnerables, los niños y las personas con discapacidad, y realmente es una vergüenza y una obsenidad", se quejó el sindicalista del gremio docente, quien destacó que Amsafé también "reclama la reapertura de la paritaria salarial".