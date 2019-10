Más verdades que mentiras en el debate presidencial

En el segundo debate obligatorio antes de las elecciones generales del próximo 27 de octubre, los seis candidatos presidenciales cuidaron un poco más sus afirmaciones que estuvieron ajustadas en general a las cifras oficiales.

El sitio Chequeado.com analizó al menos doce frases que anoche fueron lanzadas por los candidatos Nicolás del Caño, Roberto Lavagna, José Gómez Centurión, José Luis Espert, Alberto Fernández y Mauricio Macri en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de Buenos Aires.

VERDADERO

"Hoy hay una candidata a vicepresidente con 8 procesamientos", José Gómez Centurión

Explicación. Cristina Fernández de Kirchner tiene efectivamente 13 procedimientos en la Justicia, la mayoría asociada con casos de corrupción. Ocho de esos expedientes ya fueron elevados a juicio oral. Entre las principales causas con elevación a juicio, se encuentran las supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro. Otra de las causas que llegó a esa instancia es la que investiga el direccionamiento de obras viales para favorecer al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

VERDADERO

"Macri vetó las únicas leyes que salieron a favor del pueblo del Congreso: la que prohibía los despidos y la que limitaba las tarifas", Nicolás del Caño

Explicación. Macri firmó 5 vetos totales durante su gestión, entre ellos el proyecto de ley que declaró en mayo de 2016 la emergencia pública en materia ocupacional durante 180 días por la que se prohíban los despidos y las sanciones a trabajadores sin causa justa. Por otro lado, en mayo de 2018 el Congreso aprobó la emergencia tarifaria que limitaba la suba de tarifas de agua, luz y gas, que también fue luego vetada por Macri.

EXAGERADO

"Hay 3 millones 200 mil viviendas faltantes", Roberto Lavagna

Explicación. La cifra mencionada por el exministro de Economía se refiere al déficit habitacional en conjunto, no sólo a la cantidad de viviendas faltantes. Se estima que la cantidad de casas que falta construir es de alrededor de 1,2 millones.

La afirmación de Lavagna combina diferentes definiciones de déficit habitacional: el cualitativo y el cuantitativo. El déficit cualitativo es cuando una vivienda necesita reparaciones o mejoras, mientras que el cualitativo es cuando se necesita una nueva vivienda. Un informe del Cippec de mayo de 2018, indica que el déficit habitacional en nuestro país es de un 3,5 millones de viviendas, incluyendo el cualitativo (condiciones de la vivienda) y el cuantitativo (viviendas faltantes).

VERDADERO

"El 2014 fue el año récord de muertes por la policía", Mauricio Macri

Explicación. Ese año, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se registró el mayor número de muertes a manos de la Policía Federal Argentina del período 2012-2018.

No hay datos oficiales públicos que contabilicen lo que ocurrió con el resto de las fuerzas federales ni con las fuerzas provinciales. En el área metropolitana, 2014 también fue el peor año desde 2004.

VERDADERO

"El consumo de droga y marihuana ha aumentado en estos años", Alberto Fernández

Explicación. Entre los años 2010 y 2017, de acuerdo con los últimos datos oficiales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), aumentó el consumo de drogas como el tabaco, el alcohol, la cocaína, el éxtasis, la marihuana, entre otras. El aumento se vio reflejado más en las mujeres que entre los hombres, y sobre todo entre los adultos de 35 a 49 años. El cannabis alcanzó un incremento del 154 por ciento en el período 2010-2017.

VERDADERO

"Macri nos deja más de 2 millones de desocupados a pocos días de terminar su gobierno", Del Caño

Explicación. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo trimestre 2019 -último disponible-, hubo un 10,6 por ciento de desocupados, es decir, personas que no tienen trabajo y están buscando activamente. Este porcentaje, si se relaciona con el total de población del país, refleja que la cantidad de desocupados alcanzó casi los 2,3 millones de personas, como mencionó el candidato. No se puede comparar hacia atrás ya que los datos publicados entre 2007 y 2015 no son comparables con los datos posteriores debido a la intervención del Indec.

INSOSTENIBLE

"La Argentina tiene hoy la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años", Alberto Fernández

Explicación. Según el último dato oficial del Indec, la desocupación alcanzó el 10,6 por ciento en el segundo trimestre de 2019. Sin embargo, los datos actuales no son comparables con los publicados entre 2007 y 2015 por la intervención del instituto oficial, por eso no es posible afirmar que es la más alta de los últimos 13 años, es un dato que se vuelve imposible de chequear.

VERDADERO

"Los chicos de 14 años, uno de cada dos fue atrapado por la pobreza", Alberto Fernández

Explicación. Diferentes estimaciones muestran que alrededor del 50% de los chicos están bajo la línea de la pobreza. La pobreza afecta más a los niños que a los adultos. Según el Indec, el 52,6 por ciento de los menores eran pobres en el primer semestre de 2019, último datos disponible. Se trata de la pobreza medida sólo con los ingresos, es decir es el porcentaje de chicos que viven en hogares que no llegan a ganar el mínimo para cubrir la canasta básica.

VERDADERO

"Desaparecieron prácticamente los secuestros", Mauricio Macri

Explicación. En lo que va de 2019 se registraron 30 secuestros extorsivos. Este delito se redujo todos los años sin interrupciones desde 2015 (hubo 294 secuestros extorsivos), desde cuando hay datos oficiales del Ministerio Público Fiscal. La baja desde que asumió Cambiemos hasta fines de 2018 fue del 62 por ciento.

VERDADERO

"La capacidad instalada (en la industria manufacturera) hoy está usada solo en un 60 por ciento", Alberto Fernández

Explicación. Se trata de una estadística oficial del Indec. Es el peor dato desde agosto de 2016, mes a partir del cual están disponibles los datos. El mejor nivel lo tienen las industrias metálicas básicas (81,8 por ciento), mientras que el peor porcentaje es de la industria automotriz (43,5 por ciento).

EXAGERADO

"Tenemos estadísticas avaladas por la ONU que demuestran que bajamos 30 por ciento los homicidios", Mauricio Macri

Explicación. Desde 2015, la tasa de homicidios a nivel nacional se redujo 19,6 por ciento. La reducción mencionada por el presidente se alcanza si se toma como punto de partida a 2014 y no 2015, cuando asumió Cambiemos. Los datos de 2018 muestran un leve incremento de los homicidios en relación a 2017, el año de menor tasa desde 2001.

VERDADERO

"La Argentina tiene una economía que “lleva 8 años estancada", Roberto Lavagna

Explicación. El Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina tuvo subidas y bajadas, pero está en el mismo nivel que en 2011. Si se toma el PBI por habitante -como recomiendan los especialistas-, la caída en ese período es de casi el 8 por ciento. En 2019, según las proyecciones oficiales y privadas, la economía volvería a caer.