Martorano asumió como ministra de Salud provincial

En la tarde de ayer, el gobernador Omar Perotti le tomó juramento como flamante ministra de salud de la provincia a la ex secretaria del área, Sonia Martorano. La anunciada asunción se produjo en reemplazo de Carlos Parola, en un acto solemne pero emotivo que contó con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

La actividad tuvo la asistencia de Parola, a quien todos los funcionarios le agradecieron el esfuerzo hecho en estos meses en plena llegada de la pandemia a Santa Fe.

Tras el protocolo de rigor con la toma de juramento en la Casa Gris por parte de Perotti a Martorano, hubo un momento especial de agradecimiento a Parola con la entrega de una distinción por su labor como titular de la cartera en estos 6 meses de gestión.

A la hora de los discursos, la nueva ministra aclaró que la presencia de "Ginés no es menor, porque no sólo es un ministro de Salud, sino una luz que nos guía en el camino". Y tras agradecer al gobernador, Martorano se dirigió "a una de las personas más bellas que he conocido, un gran médico y sanitarista y sobre todo un inmenso compañero", señaló en relación a Parola.

Ya de lleno sobre su gestión, Martorano destacó que Santa Fe tiene garantizado el derecho a la salud, "que no sólo está en la Constitución, sino en el corazón de cada uno de nosotros", para luego prometer que "este derecho sea el de todos los santafesinos y santafesinas, que su acceso no sea una declaración y que la equidad no sea algo declamatorio".

Luego se hizo un repaso del aumento en la capacidad sanitaria instalada para enfrentar la pandemia, instancia que requirió una fuerte inversión del Estado provincial y compra de insumos.

El refuerzo permitió contar hoy con 270 camas del sector público que, junto al sector privado, totaliza 920 camas críticas, 5.900 camas generales y 8.700 de aislamiento.

"Vamos a defender el derecho a la salud, que no es un valor de mercado", destacó Martorano. A continuación, Perotti consideró que el cambio en la cartera sanitaria "es de lugares del equipo, porque así se ha constituido", para agradecerle a Parola "el enorme esfuerzo y los mensajes de tranquilidad en los momentos más difíciles". También dijo que "junto al amigo Ginés fue orientador de cómo movernos y ordenarnos en la provincia".

"Esta ayuda clave de Nación al comienzo del aislamiento social y preventivo nos tiene que recordar que la provincia cuenta con un mayor nivel de actividad", subrayó el gobernador para luego destacar los "miles de camiones que atravesaron la provincia en esta pandemia, en donde la cosecha se llevó a los puertos y coordinamos todas alas acciones con la Salud pública de Rosario".

Sí, juro. Martorano se había desempeñado como secretaria de Salud.