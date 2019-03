Martínez, por un peronismo "democrático y moderno"

El precandidato a diputado provincial por la lista Unidos Podemos, Oscar Cachi Martínez, presentó en Rosario el Plan "Santa Fe Conectada", que tiene como objetivo llevar internet a todo la provincia con activa participación del Estado.

Martínez, acompañado por el edil rosarino Osvaldo Miatello y Verónica Baró Graf, integrantes de la lista Unidos Podemos, dieron detalles de este proyecto que planean llevar a la Legislatura santafesina.

"Queremos un justicialismo democrático, republicano y federal. Y queremos un justicialismo moderno. Por ello así como el siglo pasado logramos inclusión y justicia social a través de la incorporación de los trabajadores, de las mujeres a la vida política y del ferrocarril para el desarrollo de las economías regionales, hoy tener internet es construir federalismo y justicia social 3.0. Para lograr trabajo, educación, salud, seguridad y desarrollo, hoy en día hay que invertir en internet, estar conectados y conectarnos al mundo. Estar conectados es traer futuro al presente, estar conectado es igualar oportunidades entre los que más y los que menos tienen, estar conectados es la justicia social del sigo XXI", afirmó.

Además aseveró que "internet ya no es un lujo, es una necesidad. Y donde hay una necesidad nace un derecho. Internet cambió el mundo y la vida de la gente. Cambió el funcionamiento de las empresas y del propio Estado. No hay igualdad de oportunidades para todos si no hay internet para todos".

Cachi Martínez presentó su proyecto "Santa Fe Conectada".