Martínez denunció una "feroz corrida cambiaria" promovida por sectores económicos

Martínez: "JxC aceleró la discusión del tema alquileres y no tuvo la seriedad necesaria"

—Télam: ¿Cómo observa el aumento del dólar blue y de los precios que se vienen registrando en las últimas semanas?

—Martínez: Estamos ante una feroz corrida cambiaria impulsada principalmente por los sectores de la economía nacional que están posicionados en dólares y aprovechados por sectores de la oposición, básicamente Juntos por el Cambio, que no viene de ahora. Desde hace cuatro semanas están tratando de generar las condiciones necesarias para dar un salto abrupto en el tipo de cambio y eso significa una devaluación brusca. Esa devaluación no es más que una transferencia de recursos de los que tienen su actividad en pesos a los que la tienen en dólares y esa es la madre de todas las batallas. Tenemos que acompañar y estar cerca de la ministra Batakis para que podamos dar tranquilidad a la economía y así continuar con los objetivos que tiene el plan económico.

—T: Desde el Congreso Nacional ¿Cuál es el aporte que se puede dar en esta situación?

—M: Hay que sumar, como dice el presidente Alberto Fernández, los proyectos que consoliden la actividad económica productiva, generen puestos de trabajo y que mejoren los ingresos de los argentinos. A esos objetivos, Batakis los fue complementando con otros elementos, como la necesidad de tender al equilibrio de las cuentas públicas, que podamos fortalecer el perfil exportador de la Argentina que son generadoras de divisas y la moneda nacional a partir de la recuperación de las reservas del Banco Central.

—T: ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto impulsado por miembros de su bloque para establecer un salario básico universal?

—M: El proyecto fue presentado en la segunda semana de mayo y estuve presente acompañando la presentación como militante político. Me parece que debe ser analizada y debatida. Sobre esa u otras iniciativas que tengan que ver con la transferencia de ingresos se tiene que tener en cuenta al universo al cual va dirigido, los montos de los recursos que se necesitan así como las fuentes de financiamiento. Ahora en el debate pueden aflorar otras ideas, otras herramientas en el mismo sentido. Hay que estar abierto a todas las posibilidades y alternativas. Aquí nunca hemos clausurado la posibilidad de realizar ningún debate.

—T: ¿Qué otros proyectos figuran dentro de la agenda parlamentaria para el segundo semestre del año?

—M: Tenemos dictamen sobre Compre Argentino que aún no pudimos llevar al recinto y empezamos a tratar el proyecto agro-bio-industrial. Tenemos otros temas pendientes vinculados a la salud donde ya se emitió dictamen en las comisiones como es la ley de Enfermería y tenemos pendiente el tratamiento de la creación de nuevas universidades. Hay proyectos de distinto tipo que seguro serán parte de la agenda sabiendo que tenemos desde ahora hasta mitad de septiembre, cuando llegará el Presupuesto 2023, que será el tema central de la agenda parlamentaria.

—T: ¿Qué análisis hace de su rol como presidente de bloque desde febrero hasta hoy?

—M: Estoy muy conforme con lo que hicimos como bloque. Fue una buena tarea colectiva, trabajar mancomunadamente y, a pesar de que sabíamos que hay debates internos en nuestro espacio político, tratar de garantizar la cohesión. Tuvimos posiciones muy claras, unívocas como bloque, que nos llevó a tener una agenda propositiva en el Congreso.

—T: ¿Cómo es la relación con Juntos por el Cambio?

—M: Hemos encontrado en Juntos por el Cambio, a veces, una actitud totalmente cerrada ante la posibilidad de cualquier tratamiento, y en otros casos hemos podido establecer inclusive puntos de acuerdo. La ley de incentivos a la construcción la sacamos con el apoyo del PRO y no de la UCR, y como contrapartida, la ley de Cannabis la pudimos sacar con votos del radicalismo y no del PRO. Otros proyectos también los sacamos por unanimidad, como industria automotriz, con la mayoría de los bloques opositores acompañando. En otras ocasiones supimos construir agenda con bloques opositores que no son Juntos por el Cambio en temas importantes como las asignaciones especificas para la cultura y la comunicación.

Además de otros temas que no tienen tanta trascendencia mediática, como los referidos a la salud, uno histórico, como la ley de VIH, con varias iniciativas que perdieron estado parlamentario y que incluso pudimos aprobarlas y lo hicimos con acuerdo con sectores opositores; y más recientemente la ley de cuidados paliativos que es otra ley importante.

—T: ¿Es un balance positivo, entonces?

—M: Yo creo que hemos sido capaces de construir colectivamente desde nuestro bloque una agenda que permitió en algunos casos ampliar la base de consensos incorporando a grandes sectores de la oposición y, en otros, llegando más ajustados; pero en ambos casos tuvimos la capacidad de poder llegar a los consensos para sacar las leyes necesaria

Por Leonardo Fredes y Silvia Rajcher